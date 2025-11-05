España impone ante Bruselas su «línea roja» de reducir un 90% el CO2 en 2040
REDACCIÓN/agencias
Una reducción de CO2 del 90% en 2040 respecto a 1990 es el mínimo que puede aceptar España en la reunión ministerial de este martes donde los Veintisiete intentarán fijar ese nuevo objetivo climático de la UE, aseguró ayer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
«España necesita el 90%», dijo Aagesen a su entrada a un consejo de ministros de Medioambiente celebrado en Bruselas, donde añadió que la meta de la UE «tiene que estar anclada a la ciencia». Los ministros intentarán acordar ese objetivo para 2040 y, de paso, la meta intermedia para 2035 que deben presentar ante Naciones Unidas ante la cumbre climática COP30 de Belém (Brasil).
El recorte para 2040 será un punto intermedio entre el 55 % de CO2 que la UE debe reducir en 2030 y la neutralidad climática ya acordada para mitad de siglo, con implicaciones para el transporte, la agricultura, la industria o la energía.
«La visión de España ha sido siempre de la máxima ambición, ese 90% de reducción de las emisiones respecto a 2040. Entendemos que varios Estados miembros han presentado flexibilidades, pero ahora es el momento de cerrar este expediente», insistió Aagesen.
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Iago Aspas saca del paro a Daimiel y a Guille: la televisiva dupla de la NBA deja de estar 'Los lunes al sol' y se pasa al fútbol
- Casi 600.000 euros de indemnización por una fatal demora en el diagnóstico
- Vigo encenderá las luces de Navidad el 15 de noviembre
- Vecinos de «Vivimos con miedo y no podemos descansar
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- El TSXG da la razón al Concello de Vigo y le exime de pagar por el concierto de Guns N' Roses