España impone ante Bruselas su «línea roja» de reducir un 90% el CO2 en 2040

Una reducción de CO2 del 90% en 2040 respecto a 1990 es el mínimo que puede aceptar España en la reunión ministerial de este martes donde los Veintisiete intentarán fijar ese nuevo objetivo climático de la UE, aseguró ayer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

«España necesita el 90%», dijo Aagesen a su entrada a un consejo de ministros de Medioambiente celebrado en Bruselas, donde añadió que la meta de la UE «tiene que estar anclada a la ciencia». Los ministros intentarán acordar ese objetivo para 2040 y, de paso, la meta intermedia para 2035 que deben presentar ante Naciones Unidas ante la cumbre climática COP30 de Belém (Brasil).

El recorte para 2040 será un punto intermedio entre el 55 % de CO2 que la UE debe reducir en 2030 y la neutralidad climática ya acordada para mitad de siglo, con implicaciones para el transporte, la agricultura, la industria o la energía.

«La visión de España ha sido siempre de la máxima ambición, ese 90% de reducción de las emisiones respecto a 2040. Entendemos que varios Estados miembros han presentado flexibilidades, pero ahora es el momento de cerrar este expediente», insistió Aagesen.