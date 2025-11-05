«Capitán Pescanova», testigo accidental de un juicio por tentativa de asesinato

El Capitán Pescanova es una marca registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo, por sus siglas en inglés) desde abril de 1997. Es una marca denominativa, aunque entre las enseñas que son propiedad de la compañía también consta un joven marinero enfundado en el mítico chubasquero amarillo.

Aunque Nueva Pescanova no utiliza esta referencia en exclusiva –ha apostado últimamente por los Rodolfos, en alusión al simpático langostino argentino y su lleváme a casa--, forma parte del imaginario colectivo. Una imagen de marca sin parangón en toda la industria; la marca fue, en efecto, clave para la recuperación de la empresa tras el concurso de acreedores, y apenas sufrió daños reputacionales tras el traumático procedimiento judicial.

Imagen registrada por Nueva Pescanova en la oficina de marcas de la UE / LG

Esa penetración del Capitán Pescanova en el día a día de los ciudadanos se hace evidente, a veces, en situaciones de lo más curiosas. Por ejemplo, en un juicio por tentativa de asesinato. Una testigo apeló a la semejanza de un acusado con el “Capitán Pescanova” para identificarlo frente al tribunal, como consta en la sentencia dictada el pasado 1 de septiembre.

«Cecilia –todos los nombres del fallo judicial están cambiados por motivos de confidencialidad-- explicó que a las dos horas Isidoro volvió, vestido con un chubasquero, (en juicio dijo que Isidoro iba vestido de "Capitán Pescanova"), y obligó a Onesimo a llamar a Picon para que viniera, piensa ella que con intención de matarlo, pero Picon es día no vino», consta textualmente en el fallo.

El tal Isidoro ha sido condenado como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa a una pena de 8 años y 3 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese mismo tiempo.

La sentencia está disponible en el Centro de Documentación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el número de referencia 11020370082025100399.