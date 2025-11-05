Stellantis Vigo amplía su «rol vital» en las K9 con «CustomFit», el taller de personalización

Durante la visita a Vigo del nuevo CEO de Stellantis, Antonio Filosa, a finales del pasado mayo, la factoría aprovechó para presentarle el proyecto CustomFit, la iniciativa del grupo para la personalización de los vehículos comerciales que tiene en Balaídos una de sus principales patas. El italiano recorrió el taller centrado en la materia y entre los presentes estaba el director de Calidad de Balaídos, Laudelino Laiz. «Se mostró muy interesado», explicó ayer. No es para menos. Cada año, algo más de la mitad de las K9 que se producen en la planta olívica pasa por este centro de conversión para adaptarse a las necesidades de sus futuros clientes. Una labor que realizan más de un centenar de personas y que cuenta con el apoyo de proveedores especializados, entre ellos algunos de Galicia.

Balaídos acogió ayer la presentación oficial de CustomFit y Laiz fue el encargado de presentarlo a los medios. El año pasado se modificaron un total de 128.787 furgonetas de las marcas propias de Stellantis —por el momento, la Toyota que se hace en Vigo no entra en la ecuación— en los 2.260 metros cuadrados que ocupa el taller, que desde 2017 ha multiplicado por cinco su espacio. Y las cifras, como explicó Laiz, han ido creciendo de forma constante ante la aceptación de sus trabajos, destinados a flotas de empresas como las de Hertz, Tragsa, Northgate, Europcar, la Royal Mail británica o La Poste francesa, entre otras.

Algunas de las furgonetas preparadas en el taller CustomFit de Stellantis Vigo / A. A.

Las tres ramas en las que trabaja el taller se centran en personalizaciones para flotas profesionales, para la extensión de gama (con mejoras a nivel de carga) y para personalización B2C (business-to-consumer). La última novedad que ha incorporado es la parte del vinilado, para aquellas empresas que luego quieren revender las furgonetas de una forma más sencilla (en lugar de con K9 personalizadas en pintura). Así, se le agregan sistemas de posicionamiento, cajones, extintores, señales lumínicas, compartimentos extra, refuerzos en la zona de carga... «Es un servicio de valor añadido», indicó Laudelino Laiz.

La vicepresidenta de la división Stellantis Pro One, Anne Abboud, intervino a través de un vídeo en el que recordó que la planta de Vigo cumple un «rol vital» en la estrategia de vehículos industriales gracias a su «legado de excelencia desde 1958» y como «pilar de la fortaleza industrial de Stellantis». Sobre el taller CustomFit, señaló que se trata de un «programa avanzado en conversión y personalización de vehículos», que asegura la máxima «calidad, seguridad y una integración perfecta ajustada a lo que necesitan los clientes».

Hasta septiembre de este año, Stellantis Vigo convirtió un total de 127.615 furgonetas, por lo que este curso alcanzará un nuevo récord en el taller, uno de los seis que el grupo tiene por todo el mundo, junto a los existentes en las fábricas de Mangualde (Portugal), Gliwice (Polonia), Atessa (Italia) o Ellesmere Port (Reino Unido) u Hordain (Francia).