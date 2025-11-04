Stellantis lanza el «concept car» sobre el que se basará el futuro Peugeot 2008 vigués
Muestra la primera imagen el futurista Peugeot Polygon, que servirá de base de diseño para los coches de la marca del león
Poco o nada se sabe del P1X, el nombre interno que tiene, al menos por ahora, la futura generación del Peugeot 2008. El SUV que se produce en Stellantis Vigo seguirá ensamblándose aquí bajo la nueva plataforma industrial, la STLA Small, pero de momento no hay fechas y, por supuesto, no hay imágenes. De hecho, el grupo anunció en los últimos meses la llegada de Gilles Vidal como Jefe de Diseño para las marcas europeas, lo que apuntaba a cambios de calado. Hoy, la compañía ha mostrado un pequeño adelanto de lo que puede ser el diseño del todocamino vigués: el Peugeot Polygon.
Aunque la presentación oficial tendrá lugar el 12 de noviembre, el máximo responsable de la marca, Alain Favey, ha compartido en sus redes la primera imagen de este concept car, un prototipo pensado para mostrar nuevas ideas, tecnologías o estilos de diseño.
En palabras de Favey, el coche representa «una declaración de diseño moldeada por la agilidad, la diversión y la tecnología orientada al futuro». «La imagen habla por sí sola, por ahora...», ha añadido el CEO de Peugeot.
Aunque el 2008 no será tan futurista ni tan «arriesgado», el Polygon servirá para marcar ciertas líneas de diseño que podrá seguir el P1X. Está por ver cuál ha sido la pegada en este trabajo de Vidal, considerado el «padre», entre otros, del actual 2008, ya que oficialmente comenzó esta nueva andadura en Stellantis el pasado mes.
