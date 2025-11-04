Stellantis contratará a 1.400 empleados en Francia

El CEO de Stellantis, Antonio Filosa, continúa su «ruta» por Europa. Primero fue en Italia, donde intentó tranquilizar a los sindicatos, garantizando el futuro de la compañía en el país; ayer fue el turno para Francia. El consejero delegado se reunió con los sindicatos del país galo para trasladarles que Francia sigue siendo una prioridad. Y, para demostrarlo, anunció la contratación de 1.400 personas el próximo año.

Además de reuniones a nivel de dirección (con, entre otros, el nuevo responsable para Europa del grupo, Emanuele Cappellano), Filosa se citó en Poissy con representantes de los sindicatos CFE, CGC, FO, CFTC, CFDT y CGT. Según comunicó la empresa, contratarán el mismo número de operarios que de empleados administrativos, siendo 350 de estos últimos pensados «para apoyar la I+D sostenible en Francia».

Según la compañía, el país vecino «representa el segundo mercado más importante de Stellantis a nivel mundial en términos de generación de beneficios y el mayor en Europa», pero también recordó en un comunicado que «el ritmo de adopción de vehículos eléctricos no cumple con los requisitos reglamentarios». En este sentido, Filosa trasladó a los sindicatos la batalla que mantiene con la patronal ACEA para que Bruselas cambie la normativa que vetará el motor a combustión en 2035.