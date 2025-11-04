El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros
Las ofertas permiten conciliar la vida laboral y familiar
O. Casado
El teletrabajo ha pasado de ser una medida excepcional a convertirse en una forma estable y cada vez más habitual de trabajar. Lo que comenzó como una respuesta de emergencia ante la pandemia del coronavirus se ha consolidado como una modalidad que ha transformado la manera en que entendemos el empleo, la productividad y el equilibrio entre la vida profesional y personal. Hoy, millones de personas en todo el mundo trabajan desde sus hogares, cafeterías o espacios de coworking, demostrando que la oficina tradicional ya no es el único escenario posible para trabajar. Aunque está claro, el teletrabajo sólo es para unos perfiles laborales y, en algunos casos, aunque se permita tampoco se puede disfrutar con todas sus ventajas.
Una de las principales ventajas del teletrabajo para algunos trabajadores es la flexibilidad horaria. Poder organizar la jornada en función de los momentos de mayor concentración o de las necesidades personales permite mejorar la eficiencia y reducir el estrés. Además, fomenta la conciliación familiar y laboral y elimina los desplazamientos diarios, lo que no solo ahorra tiempo y dinero, sino que también contribuye a una menor contaminación y a un estilo de vida más sostenible.
Gracias al trabajo remoto, las empresas también pueden contratar a profesionales sin importar su ubicación geográfica, ampliando el acceso a perfiles especializados y fomentando equipos más diversos. Por su parte, los empleados ganan libertad para vivir donde deseen, sin verse limitados por la ubicación física de la empresa.
El SEPE y el teletrabajo
En el portal de trabajo ‘Empléate’, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tienes la opción de buscar puestos que ofrezcan el teletrabajo. En uno de sus filtros puedes pinchar ‘Admite teletrabajo’, aunque debes saber que la mayoría de ofertas son mixtas. Es decir, tienen una parte de trabajo presencial y otra que se puede hacer desde casa.
En este caso, para tratar de ajustar más la búsqueda al empleo 100 % desde casa hemos añadido en el buscador la palabra ‘Teletrabajo’, y estas son algunas de las vacantes que hemos encontrado:
- Arquitecto BIM con experiencia en redacción de proyectos de edificación. Ofrece flexibilidad horaria, contrato indefinido y un sueldo de 23.000 euros brutos al año.
- Técnico contable con experiencia para trabajar en las oficinas centrales de un grupo educativo en Majadahonda (Madrid). Ofrece jornada completa, contrato indefinido y un sueldo de entre 24.000 y 27.000 euros brutos al año.
- Auxiliar de administración para la gestión de altas de socios y archivo de documentación, emisión de facturas, etc. Es un contrato temporal con jornada parcial en el que se pagan 8.840 euros brutos al año.
- Seis vacantes para preparar y realizar interpretaciones de lengua de signos española a lengua oral y viceversa. Es un contrato temporal en el que se pagan entre 19.800 y 20.000 euros al año.
- Asesor de seguros en Burgos a jornada completa y con sueldo entre 15.000 y 30.000 euros brutos al año.
- Team Leader BPM con experiencia en herramientas como jBPM, Java, Drools y XML para proyectos en el sector salud. El contrato es indefinido y el sueldo es de entre 35.000 y 40.000 euros brutos al año.
- Psicólogo clínico con certificado de discapacidad. El contrato es indefinido, a jornada parcial y el sueldo es de entre 14.166 y 15.000 euros brutos al año.
