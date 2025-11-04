Norfrío invierte 8 millones para entrar en la elaboración de pescado y triplicar capacidad de frío

Justo antes del estallido de la pandemia de covid , el sector de la pesca en Vigo vivió un bum en la rama de los frigoríficos. Fue en aquella época cuando se dieron a conocer una serie de inversiones de la industria, algunas de gran calado, ante la fuerte demanda de frío que había por parte del sector pesquero. Frialia, Galiciamar, Hermanos Fernández Ibáñez (HFIC), Fandicosta (tras el incendio) o Frivigo fueron solo algunas de las que ganaron capacidad por aquellos años. Otra que también lo hizo fue Grupo Norfrío, empresa que contaba ya con una instalación en Mos y que la había ampliado, como avanzó FARO. Ahora, la compañía da un salto todavía mayor: invertirá 8 millones de euros para triplicar su capacidad y, además, entrar en el nicho de la elaboración de pescado.

Formado por las empresas de Transportes Manuel Cid Díaz y Trafema, Norfrío constituye un grupo que se dedica principalmente a la logística y al almacenamiento frigorífico. Así, cuenta con una flota propia de 47 camiones (más otros siete contratados) y espacio para 5.000 palés. Su base de operaciones está desde 2016 en el polígono de A Veigadaña, donde ha ido creciendo poco a poco hasta alcanzar una facturación que roza los 12 millones de euros (a cierre de 2024).

El plano de la expansión, la ampliación hacia la derecha en recuadro naranja / Cedida

Tras la primera ampliación por valor de más de 3,5 millones de euros, cuyas obras comenzaron en 2019, la empresa ha ido abarrotando todo su espacio con las encomiendas del sector pesquero vigués. «Tenemos todo el año al 100% de ocupación», explica el CEO de Trafema, Antonio Fernández, «estamos desbordados y los clientes aprietan».

Ante esta situación, el grupo ha encargado ya el diseño de la que será su próxima ampliación, en este caso mucho mayor que la anterior. Y es que la empresa aprovechará el espacio libre de su terreno de 13.750 metros cuadrados para levantar una nueva nave con capacidad para otros 10.000 palés, es decir, triplicará su capacidad. «Es un paso importante», reconoce Fernández, que cuenta con que la instalación esté operativa en 2027.

Transformación

Como gran novedad respecto a lo que habitualmente hace Nofrío, esta nueva capacidad de frío vendrá acompañada de una sala de elaboración. Será para trabajos simples, centrados en clasificaciones de peso, reetiquetados, reembolsados o glaseo de pescado, una serie de actividades que también le han ido demandando desde la industria para complementar su servicio.

De acuerdo a los planos elaborados por Asesoramiento Y Gestión de Obras (JF Arquitectura Técnica), que ya participó en la primera ampliación, esta sala de elaboración estará en una entreplanta y contará con casi 150 metros cuadrados. Por su parte, la nueva nave de frío contará con algo más de 3.100 metros cuadrados. Según explica Fernández, el grupo trabaja en estos momentos en la configuración de la financiación para afrontar la obra y esperan lograr algún tipo de apoyo vinculado al Fempa (Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura) que sirva de impulso.