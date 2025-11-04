El empleo gallego certifica su mejor octubre con la educación en racha y el paro en mínimos

La vuelta al cole más cara de la historia de Galicia también está siendo la mejor que vive la educación en términos de empleo. Los trabajadores del sector de la enseñanza han cerrado octubre en máximos para este mes y ascienden ya a casi 65.000 personas, profesionales que acompañan a los jóvenes gallegos en todas las fases de su vida educativa —desde preprimaria hasta postsecundaria—, y no solo en las escuelas, institutos o universidades, sino también en las academias de refuerzo o en las actividades extraescolares. Solo en el último mes, el mercado laboral ha incorporado a más de 3.600 personas entre docentes y demás personal vinculado a la actividad —a razón de 116 al día—, y esta se sitúa como la primera que más crece en afiliados en la comunidad, donde el total de trabajadores cae en 1.019 ocupados y ronda los 1,1 millones.

La merma de cotizantes que no evita el buen desempeño en las aulas contrasta no obstante con el aumento que ha sentido el conjunto del país, que gana cerca de 142.000 afiliados y supera los 21,8 millones. Pese a ello, ni a nivel nacional ni en el plano autonómico se ha conseguido reducir el paro, que como es habitual suele incrementarse en el décimo mes del año.

El desempleo afecta a prácticamente 113.400 personas en Galicia —unas 300 más en comparación con septiembre—, pero aún así este valor es el más bajo para un mes de octubre desde que se tienen registros, con 8.828 parados menos que los que había hace un año y que suponen una caída del 7,2%. En España, por su parte, hay 2,44 millones de personas sin trabajo: la menor cifra para un octubre desde 2007. Son 22.101 más que hace un mes y 158.288 menos en la comparativa anual —que arroja una disminución del 6,1%—.

«Los datos nos hablan de más dinamismo y mayor calidad de empleo», señaló este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para quien una de las grandes noticias es que la ocupación de las mujeres «crece muy por encima de la media». La directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, destacó por su parte que el paro aumenta «en todas las comunidades autónomas» pero en el territorio gallego lo hace «a un menor ritmo». De hecho, indicó, es la segunda «donde menos sube el desempleo».

Radiografía del desempleo

Del total de parados que registra Galicia, siete de cada 10 pertenecen al sector servicios (82.135, +471) y el resto se reparten entre la industria manufacturera (10.519, -173), la construcción (6.778, -90), agricultura (3.371, +172) y quienes nunca tuvieron un empleo anterior (10.583, -79). Por cantidad de afiliados, los principales motores del empleo son el comercio —en torno a 178.500 afiliados—, la industria manufacturera (139.700), las actividades sanitarias y de servicios sociales (114.500), la construcción (84.000), la hostelería (83.700), las actividades administrativas y servicios auxiliares (68.700) y la educación (64.800).

Para CCOO Galicia, «la evolución del empleo es peor en Galicia que en la media española», como muestra el hecho de que el número de afiliados en octubre haya caído en la comunidad gallega mientras que en el conjunto del país aumentó. Por su parte, UGT-Galicia consideró este martes que «hay margen para seguir mejorando» e insistió en «incidir» en la mejora de las políticas públicas activas de empleo, reforzar la protección del contrato de trabajo y «continuar en la senda de la mejora salarial».