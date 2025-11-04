Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos de Salvaterra testan el robot de Citic

Los bomberos de Salvaterra ya saben cómo funciona y qué ofrece el robot antiincendios de la china Citic. En una prueba interna en la sede de Citic Censa, en O Porriño, comprobaron las capacidades de este sistema, cuyo futuro pasa por el ensamblaje local para su comercialización en Europa.

