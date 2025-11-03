Partenon recicla un 60% más de residuos textiles: 12.400 kilos en 2024

La redondelana Sagres es experta en vestir al personal de los distintos cuerpos de seguridad y fuerzas del estado bajo su marca Partenon, pero también lo es a la hora de reciclar los residuos textiles que tratan en sus instalaciones, donde el año pasado se gestionaron más de 12.400 kilos de este material, un 60% más con respecto a los 7.665 kilogramos registrados en 2023.

Las cifras evidencian el avance en los objetivos medioambientales de la empresa, que ha evitado el depósito de esa ropa en los vertederos. El proceso ha supuesto además la no emisión de 39,4 toneladas de gases de efecto invernadero (CO2), un 62% más frente a las 24,3 toneladas evitadas durante el ejercicio anterior: «El compromiso de Partenon con la sostenibilidad y la economía circular constituye un pilar fundamental de nuestra estrategia corporativa».