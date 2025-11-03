Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación

El astillero vigués Freire Shipyard logró en noviembre del año pasado un pedido de la Armada. Se trata del encargo para la construcción de su nuevo buque de apoyo para buceadores. Un pedido que se formalizó casi un mes después por un valor de 17,8 millones de euros. Sin embargo, esa cantidad ha crecido en 328.000 euros. Y es que la empresa viguesa detectó un fallo de diseño que afectaba a las condiciones de navegación y la Jefatura de Apoyo Logístico ha decidido aumentar la cuantía para solucionar el problema.

En concreto, el pasado junio el jefe de programa de este barco de 30 metros de eslora manifestó que durante la fase de diseño funcional en la que actualmente se encuentra el barco el astillero halló que cuando se retirasen los contenedores de misión instalados en la cubierta de popa «la embarcación adopta un trimado a proa excesivo», es decir, se levanta, lo que «provoca que la condición de navegación en esa situación no sea adecuada».

Según la resolución de la Armada, para solventar la papeleta Freire realizó «un análisis detallado» para encontrar una solución a los «inconvenientes» detectados y resolvió que lo ideal será dotar al barco de un sistema de lastre líquido y que tanto el palo como el bloque del puente de gobierno de la superestructura sean fabricados en aluminio.

Como consecuencia, la Armada planteó la necesidad de aumentar la partida destinada para este barco en esos 328.000 euros, que fue otorgada y rubricada en una resolución por el general Francisco Javier Delgado Sánchez.

El barco está diseñado por la madrileña Seaplace, que se hizo con el contrato por 148.800 euros (sin IVA), y su usuario final será la Escuela Militar de Buceo (EMB) de la Armada. En concreto, el buque «ofrecerá una embarcación de apoyo diseñada para realizar inmersiones programadas en cursos de aptitud y especialidad, y que además servirá como un complemento flexible y de gran valor añadido para las capacidades de intervención subacuática de la Armada».

Freire Shipyard se adelantó en la puja a Armón, Nodosa, Metalships y Zamakona. El contrato asciende finalmente a 18,1 millones de euros y el contrato prevé que Freire reciba el grueso de la cuantía para el próximo año de acuerdo a la aplicación presupuestaria de la Armada.