Fluidmecánica fabrica su primera escala, que tiene como destino Asia

La auxiliar naval viguesa Fluidmecánica ha fabricado por primera vez en su hitoria una escala de desembarco. Y lo hace, además, de dos en dos. La firma de calle A Coruña logró un contrato para proveer de dos de estos sistemas a dos grandes buques de más de 30.000 toneladas de desplazamiento y 100 metros de eslora. Las primeras dos ya fuero completadas e instaladas en el sureste asiático.

Se trata de una infraestructura de más de 3 toneladas de peso. Está compuesta por una puerta lateral externa de acero con una pasarela de casi 5 metros de largo facturada en aluminio que sirve para embarcar y desembarcar de los barcos. Según explican desde la firma, es la primera vez que facturan una escala de este tipo, cuya principal novedad es que los escalones se regulan hidráulicamente, por lo que se pueden poner en horizontal, sea cual sea la posición de la escala.

El pasado mes de agosto se llevaron a cabo con éxito las pruebas (conforme a la normativa Solas, Safety of Life at Sea) y se realizó la entrega de las dos primeras de un pedido de cuatro compuertas. El contrato sigue, entre otros, al pescante con destino al buque oceanográfico BNS Anushandhan, de la Armada de Bangladesh, cuyas pruebas se realizaron, en este caso, en junio.