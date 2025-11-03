El consumo de gasolina rompe récords en Galicia ante el fracaso del eléctrico

Siete de cada 10 conductores gallegos descartan comprar un coche eléctrico «principalmente por falta de ayudas eficaces». Así se desprende de la encuesta que la patronal de los concesionarios (Faconauto) realizó a mitad de año en la comunidad, y en la que más o menos la misma proporción de entrevistados aseguraba que hoy en día seguiría apostando por un vehículo de combustión o, en su defecto, un híbrido no enchufable, que en su mayoría emplean motores de gasolina. Es la proliferación de estos últimos modelos —los que más están aumentando en Galicia— unido a que el parque móvil está cada vez más envejecido —y por lo tanto exige un mayor consumo de carburante para funcionar—, lo que explica que, pese a los insistentes intentos por descarbonizar la flota por parte de la Unión Europea, las ventas de sin plomo 95 rompan techos este año en la autonomía, donde se despachan 14 litros cada segundo.

Esa es la cifra resultante de cruzar el peso medio de este combustible —entre 0,71 y 0,77 kilogramos por litro— con los datos de Cores (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos), que constata que el consumo de gasolina está en máximos históricos en la comunidad con 218.605 toneladas distribuidas entre enero y agosto, superando por poco las 218.019 toneladas registradas en los primeros ocho meses de 2006, el récord anterior. Si se compara con los datos recabados hace cinco años, las ventas casi se han duplicado frente a las 129.824 toneladas que se vendieron en el mismo periodo de 2020, marcado por el COVID y el confinamiento. Desde ese ejercicio han ido repuntando año a año con subidas del 23% (2021), 12,5% (2022), 3,9% (2023), 5,1% (2024) y 11,7% (2025).

La sin plomo 95 tira más y lo hace en un momento en el que la electrificación no arranca, como consecuencia del escaso éxito que están teniendo los modelos cero emisiones, que a cierre del pasado año representaban únicamente el 0,8% del parque móvil: 12.548 vehículos, solo uno por cada 215 gallegos. Cinco veces más son los híbridos censados en Galicia —en total son 62.833 coches los que llevan la Etiqueta Eco— y evidentemente la mayor parte de la flota sigue siendo la que solo usa combustibles fósiles, que supone 96 de cada 100 coches que circulan.

Son vehículos cada vez más viejos en todo caso, y que necesariamente consumen más que los modelos más jóvenes por su desgaste, composición y menor eficiencia general. Galicia es la segunda comunidad con el parque móvil más antiguo del país (16,3 años) y supera en edad a toda la UE (12,5) salvo a Grecia (17,5).