Conservas Albo crece en el grupo Bright: liderará un polo industrial con bases en África

Hijos de Carlos Albo es una de las conserveras de mayor trayectoria y arraigo a nivel global. Desde el año 2016 pertenece a Shanghai Kaichuang International Marine Resources, sociedad cotizada que, a su vez, está integrada en un enorme conglomerado alimentario de nombre Bright Food.

Es un coloso —controlado por el gobierno de la «megaciudad» de Shanghái, como dice en su propia web— con actividades en la industria azucarera, agrícola o vinícola, aunque también cuenta con subsidiarias dedicadas a la logística o la administración de propiedades inmobiliarias.

El número dos de Bright Food, Wu Tonghong, acaba de realizar una visita a la factoría de Albo en la Plisan, a la cabeza de una delegación emitida desde China que tenía como objetivo hacer una «revisión exhaustiva» de la actividad de la conservera y abordar «planes de futuro». El examen quedó aprobado con nota.

«Orden estandarizado», «entorno de trabajo limpio y eficiente», «desempeño excelente» con «bases para un futuro de alta calidad» fueron solo algunos de los piropos lanzados desde Bright Food, que ha avanzado ambiciosos planes para la compañía gallega. Porque Hijos de Carlos Albo será, entre otras cosas, un referente capital dentro de un proceso de integración internacional con actividades que el grupo tiene a nivel global.

En particular, Wu Tonghong anticipó que «integraremos a fondo los recursos de los proyectos» que Bright tiene «en Marruecos, Mauritania y otros países para construir un ecosistema industrial» bautizado ya como ALBO+. Es una integración vertical como la que están realizando el grueso de las compañías gallegas de elaborados de productos del mar, pero a lo grande, con una generación de sinergias transcontinentales que permitirán mejorar procesos en la cadena de suministro.

Más sinergias

No en vano, la propia Shanghai Kaichuang es una referencia internacional en pesca extractiva —posee una copiosa flota de cerqueros congeladores, arrastreros para caballa o arenque y opera al menos un buque para krill—, lo que permite a Albo acceder a esa cadena vertical e integrada de suministro de materia prima. En línea con ese aprovechamiento de las sinergias, Bright Food pondrá a disposición de Albo toda su «red de distribución global e influencia» para «acelerar su expansión en los mercados internacionales», como también abundó el vicepresidente del holding asiático.

Y una cosa más: será Albo la «plataforma» que ha de usar su matriz «como plataforma para impulsar la expansión industrial, la inversión, las fusiones y adquisiciones y el aumento de capacidad». Todos los mensajes de Wu Tonghong aparecen recogidos en el portal corporativo de Shanghai Kaichuang.

Como ha informado esta última a la bolsa de Shanghái a través de un hecho relevante, su beneficio se ha duplicado hasta el tercer trimestre del corriente año fiscal, hasta los 70,7 millones de RMB (8,6 millones de euros, al tipo actual de cambio), con una facturación consolidada de 1.699 RMB (207,14 millones de euros) en el mismo periodo. La mejora en la actividad pesquera de gran altura, apunta, ha sido fundamental. Albo selló el primer semestre, por su parte, con un alza del 30% en las ventas, hasta acariciar los 63 millones de euros.