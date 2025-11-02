Vicusdt lleva la propulsión silenciosa de los oceanográficos a los drones submarinos

Los sistemas de propulsión silenciosa nacieron de la mano de la ingeniería militar, donde suelen incubarse los grandes saltos tecnológicos del naval. Comenzaron a implementarse en los submarinos para ser indetectables y se trasladaron posteriormente a los buques de guerra —obligados a minimizar su huella acústica para esquivar el sonar—, pero todo el conocimiento que se fue acumulando durante décadas permaneció en estricto secreto por parte de las Armadas de las grandes potencias mundiales, blindado a través de larguísimos programas de desarrollo, ensayos de modelo y resultados que en todo caso se clasificaban, fuera del alcance de la marina mercante. La situación solo cambió cuando llegó la simulación numérica (CFD), que abrió la puerta a industrializar el bajo ruido en astilleros civiles al reproducir en ordenador lo que antes exigía años de ensayos en tanque. Surgió así una oportunidad que no dudó en aprovechar la viguesa Vicusdt, que desde su nacimiento en 2007 acumula más de 600 referencias en todo tipo de barcos para cientos de clientes.

La primera transferencia clara de ese know-how se produjo en los buques de investigación, que necesitan el máximo silencio posible para captar la vida oceánica. La empresa se ha convertido en toda una especialista en este nicho con más de una veintena de proyectos made in Galicia para las embarcaciones de Armón y Freire que han ido encargando los Gobiernos de Irlanda, Islandia, Francia, Dinamarca o Noruega a lo largo de los últimos años. «Si el propulsor perturba el sensor de un oceanográfico, el barco deja de valer para la misión para la que fue concebido», explica Adrián Sarasquete, CEO de la firma. De ahí que los proyectos arranquen desde la fase conceptual orientados a cumplir la guía ICES-209 y se validen en pruebas de mar.

La compañía también ha ido ganando terreno en la construcción militar, volviendo así a los orígenes de los sistemas de propulsión silenciosa. Vicusdt ha impulsado el diseño hidrodinámico de bajo ruido de la serie de cazaminas de Kership para las Armadas de Bélgica y Holanda con suministro realizado por Baliño, perteneciente al mismo grupo industrial (Emenasa). El siguiente y último gran salto de la empresa olívica acaba de producirse en el campo de los vehículos de superficie no tripulados (USV), que están ampliando el mapa de aplicaciones —investigación, vigilancia, servicios offshore— y exigen más que nunca eficiencia y sigilo. La compañía olívica se ha introducido de lleno en este mercado al optimizar los propulsores silenciosos para un dron oceánico francés de uso dual en el que no caben hélices stock —aquellas que son de fábrica estándar—.

Hasta ahora, el marco normativo había permanecido acotado a oceanográficos y defensa. Pero el movimiento reciente de la Organización Marítima Internacional (OMI), que a finales de 2024 aprobó guías revisadas sobre ruido radiado y abrió un periodo de observación, anticipa un cambio de escala. La expectativa en la industria —y en Vicusdt— es que ese paso derive en obligaciones para ferris, cruceros y buques de carga que operen en áreas sensibles. Y ahí la ventaja competitiva no será una simple etiqueta comercial, sino un requisito de acceso: «Cuando ocurra, quien no tenga cultura de bajo ruido desde la fase conceptual llegará tarde».