El sobrecoste entre la gasolinera gallega más cara y la más barata asciende a 200 euros al año

Los precios que marcan las gasolineras gallegas son tremendamente volátiles. La diferencia de repostar entre una u otra puede superar con facilidad los 30 céntimos por litro, aunque estén relativamente cerca, como así lo han podido comprobar los conductores que estos días han cargado sus vehículos en los negocios de BP y Repsol en Sanxenxo —donde el diésel está a 1,57 euros/litro y la gasolina a 1,63 euros/litro— en comparación con aquellos que lo hicieron en las instalaciones de Ballenoil en el barrio pontevedrés de Monte Porreiro —donde el gasóleo está a 1,23 euros/litro y la sin plomo 95 a 1,32 euros/litro—. A apenas 25 kilómetros de distancia, y más o menos los mismos minutos en coche, la brecha es de 34 céntimos por litro para el primer carburante y de 31 para el segundo. En el caso de un cliente que llene un depósito de 50 litros cada mes, el ahorro se sitúa entre los 204 y los 186 euros al año.

Las fluctuaciones del precio entre estaciones de servicio dependen principalmente del margen de distribución y la venta al por menor, que oscilan según los contratos de aprovisionamiento, la logística, los puntos de venta —suelo, personal o servicios, por ejemplo—, ubicación y competencia local, de ahí que las low cost, con estructuras mucho más ligeras e incluso de autoservicio, suelan ofertar tarifas bastante más bajas para presionar al resto.

Lo cierto es que la gasolina se ha abaratado un 17% en estos tres últimos años en Galicia si se toman como referencia los precios de octubre de 2022 —cuando alcanzó el récord de 1,79 euros/litro—. El precio del diésel ha caído por su parte un 27% —llegó a estar a 1,95 euros/litro hace tres años—. Hoy ambos combustibles se sitúan, de media, en el entorno de los 1,48 euros/litro y los 1,43 euros/litro respectivamente.

El número de estaciones de servicio continúa creciendo este 2025 y ya alcanza las 12.685 en el conjunto del país, como publicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a mitad de año. El informe destaca el vertiginoso ascenso de las low cost Plenergy y Petroprix —con 302 y 169 instalaciones—, así como el fuerte peso de las firmas independientes en las ventas de carburante, siendo estas las que más vendieron el pasado 2024 —el 45% del volumen— por delante de los operadores con capacidad de refino en España (43%) y el resto de la red mayorista (12%).

Las estaciones de servicio desatendidas superan ya el 10% de todas las gasolineras en Galicia y Pontevedra se sitúa entre las provincias donde más han crecido en los últimos cinco años, pasando de suponer solamente el 3,6% del total al 13,9% actual.