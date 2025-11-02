On Tax & Legal refuerza sus áreas de Procesal-Concursal y Fiscal con Javier González y Jesús Rodríguez

On Tax & Legal ha incorporado a Javier González Villar, abogado procesalista con amplia experiencia en Derecho Concursal, y a Jesús Rodríguez Márquez, abogado especialista en Derecho Financiero y Tributario. Con estas incorporaciones, el despacho refuerza sus capacidades en litigación mercantil y concursal, así como en asesoramiento y defensa tributaria.

González Villar cuenta con más de dos décadas de ejercicio en Derecho Procesal civil y mercantil, con foco en insolvencias. A lo largo de su trayectoria ha sido designado administrador concursal en numerosos procedimientos tramitados en distintos juzgados mercantiles y ha intervenido en procesos concursales complejos en los sectores de la alimentación, la construcción y el comercio a nivel nacional. Antes de su llegada a On Tax & Legal, ha sido socio director en Galicia de una relevante firma nacional, tras haber sido promocionado a socio en 2023. Su práctica se incorpora al área procesal y concursal del despacho, con dedicación a reestructuraciones, responsabilidad de administradores y controversias societarias.

Por su parte, Rodríguez Márquez compatibiliza su ejercicio profesional con la presidencia del Consejo para la Defensa del Contribuyente (Ministerio de Hacienda). Ha sido director de estudios del Instituto de Estudios Fiscales, letrado del gabinete técnico del Tribunal Supremo (en materias de Impuesto sobre Sociedades e IVA) y profesor titular de Derecho Financiero y Tributario (Universidade de Vigo, en excedencia, y posteriormente Universidad Complutense de Madrid). Se incorpora para reforzar el asesoramiento fiscal preventivo y contencioso de la firma, con especial atención a tributación empresarial, procedimientos de gestión e inspección y litigación económico-administrativa y contencioso-tributaria.

La incorporación de ambos perfiles a On Tax & Legal responde al crecimiento de la demanda de servicios de alto valor en litigación mercantil/concursal y fiscal entre compañías industriales y de servicios a nivel nacional.