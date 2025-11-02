Finsa deja el Clúster da Madeira en plena guerra por el eucalipto

El Clúster da Madeira e do Deseño de Galicia (CMD), entidad que está a punto de cumplir 25 años y que aglutina a más de medio centenar de compañías de la cadena de valor, acaba de anotarse una baja sensible: la de la maderera compostelana Finsa, una de las empresas más importantes de la comunidad. La salida no es solo una baja empresarial, sino que se convierte en un seísmo institucional que sacude los cimientos del sector forestal gallego. El telón de fondo: la moratoria del eucalipto y su controvertida flexibilización.

«Respetamos la decisión de Finsa, una empresa muy querida que ya se fue en su momento y tiene las puertas abiertas para volver», afirmó el presidente del CMD, José Manuel Iglesias, sin descartar que la semana que viene se reúna la junta directiva para analizar cómo afrontar la situación. Iglesias insiste en que el Clúster une a muchas sensibilidades y «siempre busca el consenso». Desde Finsa, también reconocieron su macha sin ahondar en más detalles, mientras la Xunta eludió hacer declaraciones.

La noticia fue adelantada por Nós Diario, que vinculó la decisión a las discrepancias respecto a la flexibilización de la moratoria del eucalipto. En todo caso, la salida de Finsa, la firma más importante de la comunidad autónoma dedicada a la transformación de la madera, salta justo cuando la actividad forestal se halla inmersa en un intenso debate sobre su futuro.

A mediados del pasado mes de octubre la Xunta anunció que ampliará hasta el 2030 la moratoria del eucalipto, acompañando esta decisión de una serie de medidas de flexibilización «para favorecer la sostenibilidad del sector forestal gallego, aumentar la productividad y luchar contra el abandono», en palabras de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez.