Los vehículos chinos crecen 55 veces más en Galicia que el resto de marcas

Las empresas de la automoción no perdonan en ninguna de las carreras que disputan contra sus rivales. Ni en la primera, la fabricación —donde las plantas aprietan al máximo los costes en busca de la eficiencia absoluta—, ni por supuesto en la última, la venta —con ofertas de todo tipo por parte de los concesionarios para arañar hasta el último centímetro de cuota—. La realidad de la industria europea, ya de por sí tensa por el escaso éxito de los modelos eléctricos, se ha vuelto más dura si cabe con la invasión de las marcas chinas, que en el caso de Galicia ya suponen una de cada nueve ventas: 2.324 de las 21.370 hasta septiembre. Se han duplicado respecto a los primeros nueve meses del año pasado —incrementándose un 99,7%—, y a ellas se debe el impulso del conjunto del mercado gallego, que por ahora crece un 7,5% frente a 2024.

Descontando el efecto Pekín, las matriculaciones formalizadas en la comunidad solo han aumentado un 1,8% hasta el tercer trimestre, que es el porcentaje que se han elevado las entregas del resto de enseñas, mayoritariamente europeas. Por lo tanto, los vehículos despachados por firmas pertenecientes a la gran potencia asiática han crecido 55 veces más en términos relativos en este periodo. Y la presión que ejercen al hacerse un hueco cada vez más grande redunda, evidentemente, en perjuicio de todos sus competidores.

¿Y cuáles son las marcas que más mercado pierden en Galicia? Hyundai es la primera —teniendo en cuenta que sus ventas han pasado de suponer el 7,4% del total al 5,8% en solo un año—, y posteriormente Seat —se han reducido del 6,3% al 4,9%—, Volkswagen —cuya presencia cae del 4,1% al 3,5%— y Mercedes —del 5,1% al 4,5%—. Pese al avance chino, Dacia y Renault, buques insignia del mismo grupo, son las dos enseñas de Europa que más terreno ganan —aumentan su cuota del 7,1% al 7,7% y del 5,7% al 6,3%—. Igual ocurre con la japonesa Toyota, que en su caso pasa del 11,2% al 11,5%.

Las matriculaciones de vehículos chinos realizadas por los concesionarios gallegos hasta septiembre se las reparten principalmente MG (1.161), BYD (549) y Omoda (310), que superan por poco las 2.000 unidades puestas en circulación, el 87% del pastel. El trozo más grande de lo que resta de tarta se lo come Jaecoo (182) y las migas son para Leapmotor (44), Livan (36), DFSK (18), Bestune (nueve), Xpeng (siete), Baic (dos), Dongfeng (dos), Polestar (dos), Lynk&Co (uno) y Seres (uno). Aunque su huella es mínima, lo cierto es que ya son 14 marcas del gigante asiático las que han puesto su pica en la comunidad y se expanden. Sobre todo en las provincias de A Coruña (968) y Pontevedra (770), pero también en Lugo (340) y Ourense (246).

Todas estas firmas acaparan casi el 11% del mercado en lo que va de año, porcentaje que asciende al 13% para el pasado septiembre. Hace solo 12 meses era menos de la mitad, lo que prueba el aumento exponencial que están sintiendo las ventas de estos modelos.

«Hay muchos consumidores que ya le han perdido el miedo al coche asiático», indica Summa Fandiño, gerente del concesionario de MG en Vigo, Zina Móvil, propiedad del grupo Pérez Rumbao. Como explica, «las marcas chinas han entrado fuerte en Galicia —en el caso de MG en un segmento muy descuidado por los fabricantes europeos, el de los coches con precios de entre 15.000 y 25.000 euros— y ahora «se están estabilizando a la vez que siguen entrando nuevos actores».

«Todos tienen ambición», asegura, comentando que en su caso acaban de añadir Xpeng y Dongfeng a su portafolio y no descartan contar con más enseñas a futuro: «Cualquier oportunidad de negocio la vamos a aprovechar. No nos cerramos a que nuevas marcas formen parte de nuestro catálogo».

Si se mide por volumen de negocio, las marcas más vendidas en Galicia entre enero y septiembre son Toyota (2.464), Kia (1.699), Dacia (1.649), Renault (1.341) y Hyundai (1.243). En sexto lugar se encuentra ya MG, por delante de todas las enseñas de Stellantis, con planta en Vigo, que únicamente logra matricular 1.696 vehículos con Peugeot a la cabeza (614), seguido de Citroën (593), Opel (255), Jeep (96), Fiat (85), DS (27), Alfa Romeo (25) y Maserati (uno). La multinacional ítalo-estadounidense que pilota Antonio Filosa gana mínimamente en matriculaciones frente al año pasado —crecen en 16 unidades—, pero pierde cuota —que pasa del 8,5% al 7,9%—. La diferencia se debe a que las ventas que registra el conjunto del mercado se incrementan más que el aumento que registra la compañía.