La «Incógnita» se quita las entretelas

La nota de corte de los 100 mayores megayates del mundo está en los 88 metros de eslora que presenta el asimétrico Asean Lady, entregado en el año 2004 y cuya propiedad fue atribuida al empresario malasio Vincent Tan. A partir de ahí todo son metros y metros de lujo flotante ensamblados por astilleros de renombre mundial como Lürssen, Nobiskrug, Feadship, Blohm + Voss o Kleven. Pero en este selectísimo grupo consta una compañía viguesa centenaria, Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard), con una de sus creaciones: el Renaissance. Con diseño de Marinteknik Verkstads e interiores de Bannenberg & Rowell, sus 112 metros de eslora están en el Olimpo de las grandes joyas que surcan el mar. Aunque Freire pronto tendrá otro representante en este ranking, y podría aspirar a tener el pedacito de un tercero.

Primero, por el Azzam, el megayate encargado por el fallecido Khalifa bin Zayed bin Sultan —y heredado por su hermano Mohamed bin Zayed, actual presidente de Emiratos Árabes Unidos— que pasó cinco meses en Vigo en el año 2021 para una compleja obra a bordo ejecutada por el astillero que dirigen los hermanos Marcos y Guillermo Freire. El barco, de más de 180 metros de eslora y casi 21 metros de manga, fue sometido al reemplazo del mástil para poder navegar por debajo de un puente emiratí; el cometido de los profesionales del naval vigués fue instalar uno articulado, móvil, para reducir el gálibo de altura. Este sería el pedacito del buque número 3.

Pero el año que viene entregará el denominado Proyecto Incógnita, con el que Freire sí dispondrá plenamente de dos construcciones en esta selección de los mayores 100 megayates del mundo. Con casco de acero y superestructura de aluminio, esta embarcación —presenta 107 metros de eslora— es la construcción número 729 de la atarazana de Bouzas. Freire Shipyard firmó este contrato a mediados del año 2021, cuando sus gradas acababan de arrancar con el contrato para la transformación de un offshore en el oceanográfico Falkor Too, de la Schmidt Ocean Foundation, y trabajaban en el armamento del Renaissance.

Las catacterísticas del «Proyecto Incógnita» Construcción: NB 729

Arqueo bruto: 4.000

CGT: 12.693

Eslora: 107 metros

Entrega: 2026

Propietario: confidencial

Pabellón: Cayman Islands

Con la entrega del Pegaso en 2011 —renombrado como Naia en 2014, tras una reforma—, Freire se había convertido ya en el artífice de la mayor embarcación de recreo del naval español gracias a sus 73,6 metros de eslora. Pero los megayates son cada vez más «mega», como exhibe la propia experiencia del naval vigués y es patente en los medios especializados en buques de recreo de gran porte.

El Incógnita, del que poco ha trascendido, será sin duda una de las entregas más esperadas en la industria para el año próximo. De momento solo se ha despojado de la cobertura que protegía sus trabajos de armamento en las instalaciones de Freire en Coia. Habrá que esperar para desencriptar sus secretos.