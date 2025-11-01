El gigante asiático BYD vestirá con carrocería gallega los nuevos autobuses eléctricos de Barcelona

El gigante chino BYD se ha impuesto en la licitación que lanzó Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) para aprovisionarse de 19 nuevos autobuses eléctricos. Un contrato cuyo importe supera los 17 millones de euros y que involucra al modelo Nelec 100% en su versión articulada —de 18 metros de largo—, equipado con la carrocería de la gallega Castrosua.

Está previsto que la flota cero emisiones entre en servicio a finales de 2026, reemplazando a las unidades que por ahora operan —casi al fin de su vida útil— para potenciar la estrategia de descarbonización del operador catalán.

«Esta adjudicación refuerza el compromiso de nuestros clientes con las soluciones de movilidad sostenible que desarrollamos en Grupo Castrosua. Estamos muy agradecidos por la confianza que TMB ha depositado en nosotros. Es un reconocimiento al trabajo de todo nuestro equipo y a nuestra apuesta continua por la innovación y la colaboración con socios tecnológicos de primer nivel como lo es BYD», destaca en declaraciones a FARO la CEO de la firma gallega, Beatriz Castro, recordando que el modelo Nelec 100% es fruto de la colaboración firmada con la compañía asiática en 2022.

BYD ha ganado el contrato tras presentar una propuesta significativamente más económica por unidad que las ofertas remitidas por Solaris e Irizar, las otras dos empresas que competían por hacerse con el proyecto. Castrosua, que actúa como socio carrocero, pondrá a disposición sus tres plantas para adaptar al mercado español estos vehículos, cuyo tren motriz correrá a cargo de la compañía china.

Los 19 autobuses eléctricos serán de carga nocturna, con capacidad elevada y han superado todos los test de autonomía necesarios para garantizar su operación continua en condiciones adversas.