UPTA: «Congelar cotizaciones pone en riesgo las pensiones de los autónomos»

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) considera que la propuesta del Gobierno de congelar las cotizaciones de los autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo es «un error». Reclama al menos una pequeña subida que permita garantizar a los trabajadores por cuenta propia sus pensiones futuras, pide cambios en la fiscalidad y advierte sobre los riesgos del sistema Verifactu, que podría complicar la actividad a los mayores de 55 años que no usan sistemas de facturación digital.

En la rueda de prensa celebrada en Santiago, el presidente de la organización, Eduardo Abad, destacó que Galicia cuenta con más de 204.000 autónomos, con un saldo positivo de más de 1.200 trabajadores este año, aunque alertó de la caída persistente en sectores como el pequeño comercio. Recordó que los cambios aprobados en 2022, por mayoría absoluta en el Congreso (265 votos a favor), establecían un sistema de cotización por ingresos reales hasta 2032, y que la congelación actual contradice ese compromiso. «El Gobierno se muestra temeroso por el clima político y el ruido de la oposición, y eso frena una actualización justa de las cotizaciones», añadió.

Abad denunció la desigualdad fiscal: los autónomos soportan cargas superiores a las de las sociedades, mientras las grandes empresas presentan beneficios récord. UPTA propone subir el impuesto de sociedades a empresas que facturen más de 4 millones de euros. Subrayó que la diferencia entre la pensión media de un autónomo y la de un trabajador por cuenta ajena alcanza casi 500 euros. Además, señaló que el 60% de los autónomos en Galicia decidió dejar a la Seguridad Social las cantidades indebidamente pagadas para aumentar voluntariamente su base de cotización.

Sobre Verifactu, advirtió que puede convertirse en un obstáculo, sobre todo para los mayores de 55 años, que podrían verse obligados a contratar gestorías externas. Insistió en reforzar la protección social, garantizando que los autónomos mayores de 52 años tengan acceso a subsidios y prestaciones equivalentes a los trabajadores por cuenta ajena, recordando que el 40% de las pensiones en Galicia dependen de complementos mínimos.