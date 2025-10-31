Denso Vigo se reengancha a la STLA Small de Balaídos con nuevo proyecto

La automoción gallega lanzó un serio aviso en abril del año pasado: aunque Stellantis Vigo iba bien, con la nueva plataforma STLA Small ya amarrada y las ayudas del gobierno aseguradas, la industria de proveedores tenía que ponerse las pilas para ser más competitivos, por lo que también reclamaban ayudas. El mensaje se lanzó en la asamblea de Ceaga y anticipaba una posible cascada de noticias de las empresas del área y su entrada, o no, en esa nueva arquitectura de ingeniería que tendría Balaídos. En medio de una guerra de costes, el primer damnificado, como avanzó este medio, fue el fabricante nipón Denso, que perdió el contrato para suministrar el sistema de climatización para el nuevo SUV. Sin embargo, la planta —y sus 350 trabajadores— consiguió rehacerse: primero, con pedidos para Renault y Toyota, y ahora, reenganchándose a la plataforma de Stellantis. Según pudo saber este medio, Denso Vigo proveerá las bombas de calor.

A comienzos de este mes la instalación situada en Valladares celebró su 20º aniversario. Dos décadas en las que Denso Sistemas Térmicos España produjo 13 millones de climatizadores. «Hemos superado numerosos retos tecnológicos y de producción, y hoy somos una planta de referencia dentro del grupo Denso en Europa», dijo entonces el director general de la planta, Roberto Cavallo.

El evento sirvió también para realizar el anuncio del nuevo proyecto con su cliente más cercano, Stellantis Vigo. De hecho, en la celebración estaba presente el director de la factoría, José Luis Alonso Mosquera. Aunque no hará los sistemas HVAC (siglas en inglés de Heating Ventilation Air Conditioning), su principal referencia, Denso se adjudicó la producción de las bombas de calor (heat pump), lo que supondrá que la planta produzca por primera vez este componente. La idea es comenzar en 2027 y sería para enviar a las plantas de Vigo y Figueruelas (Zaragoza), que comparten la STLA Small, de cara a sus lanzamientos, que en el caso de Balaídos corresponde a la siguiente generación del Peugeot 2008 (P1X de nombre interno).

Un hito para la firma

La adjudicación es todo un hito para Denso en Europa y también para el futuro de la fábrica olívica. Perder los climatizadores supuso un duro golpe, pero con el paso de los meses pudo despejar el panorama gracias a los pedidos para otros fabricantes, especialmente con Renault. Así, Denso Vigo participará en el nuevo Twingo eléctrico y en la gama de furgonetas eléctricas Flexis, creada junto a Volvo.

En lo que respecta a estos últimos encargos, la idea es que la factoría inicie la producción el próximo año. En este caso, de los sistemas de climatización. Junto a ello, producirá una pieza de inyección para Toyota, que será enviado a Joao de Deus & Filhos, la firma lusa del grupo nipón que produce intercoolers y que tiene bastante carga de trabajo.