La viguesa Centum gana el Premio Pyme del Año 2025 de Pontevedra

La viguesa Centum recibió este jueves el Premio Pyme del Año 2025 de Pontevedra, un galardón que conceden la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, la Cámara de España y el Banco Santander, en colaboración con FARO. Además del reconocimiento a la firma olívica (dedicada al diseño de sistemas aeronáuticos de misión para emergencias, seguridad, defensa y aeroespacial) se otorgaron los accésits de Internacionalización a Ictel Ingenieros; Innovación y Digitalización a Uarx Space; Formación y Empleo a Asesoría Informática Gallega; y Pyme Sostenible a Ibercisa Deck Machinery.

«El 99% del tejido empresarial español lo componen pequeñas y medianas empresas, suponen el 65% del PIB y generan el 75% de los puestos de trabajo», indicó durante la entrega de las distinciones el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, José García Costas, que puso como ejemplo a seguir a las compañías distinguidas y les deseo los mejores éxitos. Todas ellas concurrirán al Premio Nacional Pyme del Año 2025 en sus respectivas categorías, dándose a conocer los resultados de sus candidaturas en los primeros meses de 2026 en un gran evento que se celebrará en Madrid.

El acto de hoy contó con la presencia del secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández; el delegado del Estado en el Consorcio Zona Franca de Vigo, David Regades; la teniente de alcalde y responsable del área de Empleo, Patrimonio, Tecnología y relación con las empresas, Turismo y Juventud, Ana María Mejías; la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; el director comercial de Empresas de Banco Santander, Avelino Carballo; y el director comercial de Faro de Vigo, Luis González Míguez.