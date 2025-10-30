El «relax» del euríbor deja ya un ahorro de 1.500 euros al año para los hipotecados gallegos

El importe medio de las hipotecas variables constituidas en Galicia en el primer trimestre de 2020 a duras penas rozaba los 97.000 euros. El COVID-19 prácticamente estaba aterrizando y el tipo de interés medio era del 2,31%, un porcentaje que fue cayendo lentamente con la parálisis de la actividad que trajo consigo el confinamiento y comenzó a subir de forma acelerada tras el estallido de la guerra de Ucrania en febrero de 2022, alcanzando su mayor valor en el cuarto trimestre de 2023. Aquel pico —consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades monetarias para contener la inflación— coincidió con el euríbor más agresivo que se recuerda en 17 años —del 4,16% en octubre, habría que retroceder hasta noviembre de 2008 para encontrar uno mayor—, lo que encareció los créditos hipotecarios como nunca antes en la última década. Si se toma como referencia el importe medio de las hipotecas variables de Galicia en 2023 (113.600 euros a 289 meses), la cuota ascendía aquel octubre, hace dos años, a 668 euros mensuales. Hoy, con el euríbor al 2,11% —según los últimos datos, relativos a agosto—, esa misma cuota se queda en 542 euros al mes.

La diferencia entre ambas cifras se traduce en un abaratamiento de las hipotecas gallegas del 19% y un ahorro promedio de 126 euros al mes para los hipotecados gallegos, ligeramente por encima de los 1.500 euros anuales. Un dinero que han vuelto a recuperar los bolsillos de muchas familias como resultado de los siete tijeretazos seguidos de los tipos de interés efectuados por del Banco Central Europeo (BCE) desde septiembre de 2024, después de un primer recorte en junio de ese año. Entonces la tasa de depósito estaba en el 4%; ahora en el 2%.

La caída del euríbor proporciona más poder adquisitivo a los hogares tras varios ejercicios de importante tensión en lo que al pago de su vivienda se refiere, y de igual manera está contribuyendo a incentivar el mercado de la vivienda. Según los datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado, la compraventa de inmuebles creció el pasado agosto un 4,2% en Galicia —la sexta comunidad con mayor alza y que muestra una tendencia contraria al conjunto del país, donde las transacciones retrocedieron un 1,3%—. En la autonomía también se siguen incrementando los precios —un 8,4% más caros—, así como los préstamos para comprar una casa —Galicia es la segunda comunidad donde más se elevan, un 16,8%, únicamente tras Extremadura—.

En España, casi 2.000 euros

El tipo de interés medio de los créditos hipotecarios concedidos en Galicia en el segundo trimestre de 2025 se ha rebajado hasta el 3,08%, 0,5 puntos menos que el máximo registrado en el cuarto trimestre de 2023, cuando ascendía al 3,58%, el mayor valor que se en la última década. Pese a este descenso, los tipos actuales continúan estando muy por encima del mínimo del 1,85% que anotaron tanto el último trimestre de 2021 como el primero de 2022.

En el caso de España, si se toma como referencia la hipoteca media de 2023 (141.848 euros a 294 meses), la cuota ha pasado de los 826 euros mensuales que se pagaban por vivienda entonces a los 668 euros actuales, lo que arroja un ahorro de 158 euros al mes o casi 1.900 euros anuales.