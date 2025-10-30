La patronal de la automoción en la UE avisa de «paradas inminentes» por la falta de chips
Agencias
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha mostrado su preocupación por la inminente interrupción de la fabricación de vehículos en Europa debido al bloqueo en el suministro de microchips «esenciales» para la producción de sus fabricantes miembros. «Si bien la disputa política que ha llevado a la prohibición de las exportaciones de chips de Nexperia desde China sigue sin resolverse, la situación se torna cada día más crítica para la industria automotriz mundial», indicó la asociación.
La escasez está afectando a los fabricantes de todo el mundo. Actualmente, la industria está agotando sus reservas rápidamente. Esta situación es la que se está dando, por ejemplo, en Stellants Vigo, que esquiva de momento el problema.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- El legado de Lara: 16.000 euros para investigar los tumores infantiles