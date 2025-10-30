La patronal de la automoción en la UE avisa de «paradas inminentes» por la falta de chips

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha mostrado su preocupación por la inminente interrupción de la fabricación de vehículos en Europa debido al bloqueo en el suministro de microchips «esenciales» para la producción de sus fabricantes miembros. «Si bien la disputa política que ha llevado a la prohibición de las exportaciones de chips de Nexperia desde China sigue sin resolverse, la situación se torna cada día más crítica para la industria automotriz mundial», indicó la asociación.

La escasez está afectando a los fabricantes de todo el mundo. Actualmente, la industria está agotando sus reservas rápidamente. Esta situación es la que se está dando, por ejemplo, en Stellants Vigo, que esquiva de momento el problema.