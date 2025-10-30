El Gobierno alemán aprueba subir el salario mínimo un 14% hasta los 2.300 euros al mes

El Gobierno alemán acordó ayer en el Consejo de Ministros subir el salario mínimo a 13,90 euros brutos por hora a partir del próximo 1 de enero y a 14,60 euros brutos por hora a principios de 2027, desde los 12,82 euros actuales. «Es una buena noticia para muchas personas en este país», afirmó el portavoz adjunto de la Cancillería Steffen Meyer, en una rueda de prensa en Berlín, en la que señaló que la subida a 14,60 euros supone un incremento de casi el 40 % desde que se introdujo el salario mínimo en 2015.

Aunque es difícil calcular con exactitud en cuánto quedará el salario mensual porque depende de las horas que se trabajen, los cálculos apuntan a que el sueldo para una jornada completa se situaría en unos 2.300 euros mensuales, al recibir en sus nóminas un incremento de 190 euros. «De la subida se beneficiarán más de seis millones de personas, todos los que cobran menos de 13,90 euros por hora», explicó.

Se trata del quinto ajuste que se implementa desde entonces y la decisión del Gobierno que preside el canciller Friedrich Merz es vinculante, sin necesidad de que tenga que recibir el visto bueno del Parlamento.

Meyer celebró que la subida del salario mínimo vaya a reforzar la capacidad adquisitiva de las personas con los salarios más bajos y por ende también a incrementar la demanda a nivel doméstico.

También, concluyó, es una «buena señal» el hecho de que el Gobierno de conservadores y socialdemócratas esté siguiendo con esta decisión —tal y como acordó en su acuerdo de coalición— la recomendación de la Comisión del Salario Mínimo, en la que están representados los trabajadores y la patronal. La Comisión había realizado la recomendación en verano, tras un agrio debate en el que la patronal había criticado una supuesta presión por parte del Gobierno para acceder a una subida.

Los socialdemócratas, socios menores de la coalición encabezada por el democristiano Friedrich Merz, hicieron campaña durante las elecciones generales del pasado 23 de febrero con la demanda de que el salario mínimo ascendiera a 15 euros por hora. Según estimaciones del Gobierno, la subida aprobada este miércoles implica que a partir del año que viene la patronal tendrá que hacer frente a unos costes laborales adicionales de 2.200 millones de euros y de 3.400 millones a partir de 2027.

Por otro lado, se estima que las personas que perciben en la actualidad el salario mínimo —entre las que están sobrerrepresentadas las mujeres y los empleados de la antigua República Democrática Alemana (RDA)— ganarán a partir de enero 190 euros brutos más al mes.