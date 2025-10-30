Estrella Galicia «riega» con sus cañas a más de la mitad de España

«No queremos que Estrella Galicia sea la cerveza más vendida, sino la más querida». La frase que suele repetir Ignacio Rivera, presidente de Hijos de Rivera, parece materializarse cada año con más fuerza. Según el último informe de DataCentric, la marca coruñesa consolida su liderazgo como la cerveza favorita de los españoles, al conquistar ya a más de la mitad del país y sumar nuevos territorios a su mapa cervecero.

El estudio Retrato de España en función de sus marcas y su consumo 2025-2026 revela que Estrella Galicia se alza con el 42% de las preferencias —cuatro puntos más que el año anterior— y amplía su dominio al conquistar Melilla, un territorio hasta ahora fiel a otras enseñas. Este avance consolida una tendencia que ya se venía observando desde desde el año pasado, cuando la marca gallega teñía de su característico negro y rojo 31 de las 50 provincias españolas. Su reinado abarca Galicia, buena parte del norte y el oeste peninsular, la Valencia, Extremadura, Castilla y León, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Baleares y, desde este año, también Melilla.

Este miércoles, además, Hijos de Rivera celebró el Demo Day final de la primera edición de Impact Sips, una iniciativa internacional de innovación en ingredientes y bebidas funcionales liderada por la firma y coordinada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología de la Unión Europea (EIT Food).