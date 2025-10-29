Xeal inicia su planta de carbón vegetal y da un paso clave para descarbonizar sus procesos

La compañía Xeal (Xallas Electricidad y Aleaciones) ha iniciado oficialmente las obras de su planta de carbón vegetal en Dumbría, tras obtener la autorización de la Xunta, que ha reconocido la iniciativa como Proyecto Industrial Estratégico (PIE). Este paso representa un avance clave en la descarbonización de los procesos industriales de la empresa, especialmente en la producción de ferroaleaciones.

Con una inversión que supera los 25 millones de euros, de los cuales 8,7 millones proceden del Perte de Descarbonización, la nueva planta permitirá sustituir entre un 15% y un 40% del carbón fósil por carbón vegetal. De este modo, Xeal reducirá de forma significativa sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Agenda Energética de Galicia 2030.

El proyecto, cuya construcción está prevista finalizar en junio de 2026, tendrá una capacidad de producción de entre 11.000 y 14.000 toneladas anuales de carbón vegetal, con un impacto ambiental positivo que se traduce en una reducción estimada de hasta 50.000 toneladas de GEI al año y un ahorro social valorado en 1,9 millones de euros.