Lorenzana carga contra el «no» del Gobierno a la repotenciación

La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, criticó ayer que con el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra las medidas de repotenciación eólica aprobadas por la Xunta, «no se está defendiendo ni a Galicia ni a los gallegos». Recordó que a día de hoy hay 20 parques susceptibles de repotenciación al haber superado los 25 años de antigüedad.