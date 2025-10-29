La firma porriñesa Visual Trans lidera el ‘software’ logístico tras comprar DeiWorld

La empresa gallega Visual Trans, con sede en O Porriño y especializada en el desarrollo de software para el sector transitario y logístico, anuncia la adquisición de DeiWorld, compañía española reconocida por su experiencia en soluciones ERP para transporte internacional, aduanas y logística.

La operación, formalizada recientemente, permitirá integrar todos los productos y desarrollos de DeiWorld dentro del ecosistema de soluciones de Visual Trans, consolidando así una oferta tecnológica más completa, flexible y orientada al cliente. Con esta adquisición, la firma se posiciona como líder del software logístico en español, con presencia entre las 500 principales empresas de logística en 25 países.

Según Alfonso Gutiérrez, fundador y presidente de Visual Trans, el objetivo de esta unión es «crecer junto a DeiWorld para seguir ofreciendo soluciones innovadoras y reales a los profesionales del sector, fortaleciendo la relación de confianza y cercanía con nuestros clientes». Cristóbal Pérez, fundador de DeiWorld, ha destacado que «la integración de nuestras soluciones supondrá una mejora en los servicios actuales y una ampliación de la oferta tecnológica. Ambas empresas compartimos una visión común: que el software sea más humano, más vivo, más emocional, y no un producto frío o distante».

Fundada en 1999 e integrada en el grupo Visual MS, Visual Trans cuenta con más de 130 empleados.