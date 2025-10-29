La Fiat Doblò que produce Stellantis Vigo cumple su 25 aniversario

La Fiat Doblò está cumpleaños. La furgoneta de la marca italia que se produce desde 2022 en la planta de Stellantis Vigo sopla las velas por su 25 cumpleaños. Un cuarto de siglo en el que se ha convertido «en uno de los modelos más emblemáticos y aclamados de la marca». Para celebrar este hito, la marca ha lanzado al mercado una Edición Especial Aniversario, que cuenta con un nuevo diseño, una «elegante carrocería» con toques verdes y una llamativa placa protectora en el parachoques delantero.

«Desde su lanzamiento en el año 2000, la Doblò se ha consolidado como un socio fiable y versátil para familias, profesionales y flotas, adaptándose a las cambiantes necesidades de la sociedad y la movilidad en el segmento de furgonetas compactas y vehículos multiusos», apunta la marca.

La edición especial de la Fiat Doblò por su 25 aniversario / Stellantis

La primera Doblò fue presentada en el año 2000 tras el trabajo de diseño llevado a cabo en en el Centro Stile de Fiat en Turín. Según Stellantis, desde el principio destacó «por su arquitectura inteligente, su amplio espacio y sus soluciones prácticas adaptadas al día a día». «Seis años después, el modelo se renovó y recibió el prestigioso título de Furgoneta Internacional del Año, confirmando la solidez de su diseño y su vocación profesional», recuerdan.

La segunda generación fue lanzada en 2010 y hubo que esperar otros 12 años para conocer la tercera, que hizo que la Doblò pasase de producirse en la planta turca de Tofas a hacerlo en Vigo tras la integración del modelo en la familia K9. Esto supuso «un punto de inflexión con sus avanzados sistemas de asistencia a la conducción y, por primera vez, motorizaciones totalmente eléctricas»

La edición especial lanzada, disponible ya en versiones diésel y eléctrica, «combina ingeniosas soluciones de almacenamiento con conectividad y tecnología avanzadas en un paquete diseñado para cubrir todas las necesidades empresariales».