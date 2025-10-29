El gasto de las pensiones gallegas acaricia los 900 millones al mes

El sistema de incentivos desplegado por el Gobierno para fomentar el retraso de la jubilación y asegurar la sostenibilidad de la hucha de las pensiones sigue dando sus frutos. Los retiros demorados representan ya el 11,2% de los que registra el conjunto del país, más del doble que el 4,8% de 2019, en prepandemia. Y en el caso de Galicia se ha reducido considerablemente el número de nuevas prestaciones por jubilación concedidas a lo largo de los últimos 12 meses: unas 780 hasta octubre en comparación a las 2.200 que se contabilizaban un año atrás —casi el triple— y las más de 4.100 de hace dos —cinco veces más—. Que cada vez más trabajadores gallegos con opción a abandonar el mercado laboral aguanten no logra, no obstante, paliar el agujero cada vez mayor que supone el gasto de las prestaciones contributivas de la comunidad —en las que también se incluyen las pensiones por incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares—. Superan ya las 786.500, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y acarrean un coste para las arcas públicas de 890 millones de euros al mes —más de 12.400 millones al año, en 14 pagas— que van a parar a más de 697.000 personas.

La factura gallega de las pensiones aumenta un 5,6% si uno se retrotrae a octubre de 2024 por dos factores: el incremento de pensionistas que durante este tiempo ha sentido la autonomía —6.100 más, el mayor de la última década— y la cuarta revalorización más alta que se ha producido desde 2009 para blindar las prestaciones del impacto de la inflación, con la pensión media gallega un 4,75% mayor que hace un año.

Evolución de las pensiones en Galicia / Hugo Barreiro

Segunda más baja de España

Son 1.130 euros ya, muy lejos de los apenas 500 de 2005. Pero aun así continúa siendo la segunda más baja de España, solo por delante de los 1.112 euros de la paga promedio de los extremeños.

Las prestaciones contributivas que reciben los gallegos crecen a un ritmo de 18 por día —son 6.500 más que hace un año—, pero... ¿si apenas se elevan las prestaciones por jubilación —casi 490.000, que suponen más del 60% del total— a qué responde este aumento? El tirón que sienten el conjunto de las prestaciones está vinculado a las incapacidades permanentes, que se disparan un 9% en solo 12 meses y rebasan las 84.000, cifra récord del siglo XXI. Caen por su parte las pensiones de viudedad —un 0,6% menos hasta las 183.000—, las de orfandad —un 0,5% menos hasta las 23.000— y suben las prestaciones en favor de familiares —casi 7.000, un 1,2% más—.