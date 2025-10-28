Uruguay se abre a una mediación con Cardama para no romper su contrato

El Gobierno de Uruguay está dispuesto a mediar con Cardama para intentar solucionar el conflicto que desde la semana pasada ha puesto en jaque la construcción de las patrulleras encargadas por el país charrúa al astillero vigués. Así lo anunció este lunes el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que señaló que en todo caso ese diálogo se regirá siguiendo todos los «mecanismos formales», con el objetivo de clarificar y, si fuera posible, revertir la situación que en estos momentos amenaza con romper el megacontrato de 82,2 millones que la centenaria compañía olívica se adjudicó hace dos años para forjar dos OPV, siglas en inglés para patrulleras de vigilancia de altura (offshore patrol vessels). «Nosotros vamos a recorrer el camino del derecho, porque por no recorrer el camino del derecho es que estamos en este problema», destacó el responsable en declaraciones a los medios locales. Unas palabras que aflojan la tensión que se ha mascado estos días y dan alas a la posible continuidad de la obra, comprometida después de que el Ejecutivo de Yamandú Orsi descubriese presuntas irregularidades en Eurocommerce, la firma británica responsable de la garantía necesaria para que se pudiera ejecutar el proyecto naval.

«He escuchado a legisladores decir que esto se soluciona con una llamada por teléfono y un café. Cuando hay un contrato entre el Estado uruguayo, que es la plata de los uruguayos, y un privado, no se soluciona conversando en un café o comiendo un asado, se soluciona por los mecanismos formales, porque el hecho de hacer las cosas informalmente ha generado que hoy tengamos un contrato millonario sin garantía», indicó ayer Sánchez, el mismo que hace menos de 72 horas avanzaba que su nación emprendería acciones legales. «En vista de las situaciones que ya están planteadas y que son de público conocimiento de que no tenemos una garantía, porque lamentablemente tenemos una empresa que al parecer es de papel, lo que cumplimos aquí es presentar una denuncia penal por posible fraude o estafa al Estado», aseveraba entonces al respecto.

Mediación

El secretario de Presidencia de Uruguay aseguró que se «generarán todos los espacios» que establece el contrato para dialogar con Astilleros Cardama: «Mediación, discusión, presentarse en los estrados judiciales. Todo el proceso establecido en el contrato y que obliga a las dos partes». «En el contrato está establecida la posibilidad de una mediación y el Estado uruguayo respeta el estado de derecho. Así como somos duros en exigir que no puede haber un contrato sin garantía, por supuesto somos los primeros interesados en recorrer los caminos establecidos en el contrato, que obliga al contratista y al Estado a recorrer ese camino», zanjó.