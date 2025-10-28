Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La plantilla del CTAG clama contra el ERE





El sindicato CIG se movilizó este lunes ante el Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia (CTAG) en O Porriño por la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para un máximo de 150 personas y otro temporal (ERTE) de 110 días para el resto de la plantilla.

