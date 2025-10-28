La plantilla del CTAG clama contra el ERE
El sindicato CIG se movilizó este lunes ante el Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia (CTAG) en O Porriño por la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para un máximo de 150 personas y otro temporal (ERTE) de 110 días para el resto de la plantilla.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Multas de hasta 250.000 euros por construir un acceso ilegal en una carretera autonómica
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- La repentina muerte de la camionera e infuencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Un miembro del jurado popular reconoce al acusado del crimen de Coia y se paraliza el juicio
- Abordan un barco a 600 millas de Canarias con 6.500 kilos de cocaína destinados al puerto de Vigo
- Autónomos y pymes temen una ola de multas por el nuevo control de facturas
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones