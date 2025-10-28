Las ETT prevén una Navidad con récord de extranjeros y contratos más largos

Una campaña con más puestos por cubrir, récord de extranjeros y que ha arrancado antes de lo habitual por la falta de mano de obra que sufren los grandes empleadores de la Navidad. Así definen esta temporada de reclutamiento algunas de las principales empresas de trabajo temporal (ETT) asentadas en Galicia, que en las próximas semanas se encargarán de llenar las miles de vacantes que llegan principalmente de la hostelería, el comercio, la industria manufacturera y la logística, todas ellas actividades que a cierre del pasado septiembre registraban récord de afiliados migrantes, más de 38.000 en total, y cuya carga de trabajo se incrementará sensiblemente en diciembre y enero entre las vacaciones de invierno y el empuje del consumo, al abrigo de las fiestas, las cenas y los regalos. «Sin los extranjeros, esto no sería posible —resaltan—. Muchas empresas no podrían rendir como rinden». Y es una realidad. En torno a la mitad de las contrataciones gallegas que han comenzado a realizarse y continuarán a lo largo de las próximas fechas involucran ya a personal foráneo que asume tareas de bajo perfil formativo, para las que no se necesita experiencia profesional, pero que sin duda son el músculo que hace que la economía saque su mejor partido.

«Su participación es, sin duda, una pieza clave», explica a FARO el director comercial de Triangle Solutions RRHH en la comunidad, Juan Rodríguez, uno de los responsables de captación que constata que los trabajadores procedentes del exterior estarán este año por encima del 50%. Conforme expone, su presencia es crucial «sobre todo en sectores donde la temporalidad es más alta». Una temporalidad que cada vez se extiende más en el tiempo puesto que son cada vez más las firmas que comienzan a fichar pronto por «la mayor competencia por determinados perfiles», lo que se traduce en periodos de alta más largos para quienes consiguen hacerse un hueco dentro de sus plantillas.

Los grandes empleadores gallegos de la Navidad suman 1.400 extranjeros más que hace un año, el mayor incremento interanual que recoge la estadística del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para un mes de septiembre y la primera vez que crecen a cuatro dígitos. Por actividades, es la hostelería donde más hay, con casi 15.000 profesionales (+10,7%), y seguidamente están los más de 10.000 migrantes que emplea el comercio (+16%), los 7.400 de la industria manufacturera —en la que se engloba el procesado de pescado y marisco, más demandado durante las festividades— (+19,8%) y los 5.700 ocupados en actividades de transporte y almacenamiento (+32%). Todas ellas se sitúan en su mejor momento, al menos en lo que corresponde a la mano de obra foránea. Y en ella depositan su confianza para exprimir en la recta final de 2025, pero también para revitalizar las zonas donde el envejecimiento y la despoblación más daño están ocasionando.

afiliados extranjeros en los principales empleadores navideños de Galicia / Hugo Barreiro

Así lo constata la responsable de desarrollo de Grupo Nortempo en Ourense, Sofía Liste, que deja claro que en el interior gallego las contrataciones de trabajadores procedentes del exterior «superarán el 60% del total», un porcentaje «muy elevado» si se tiene en cuenta que «hace solo dos o tres años estaba en torno al 30%».

«Cuando llegan, suelen hacerlo en grupos. Hace tiempo era común ver a muchos venezolanos y ahora, en estos últimos meses, también ha llegado mucha gente de Cuba —dice—. Es una buena época para darse a conocer. Para entrar en el mercado laboral».

Los perfiles al alza

Las ETT buscan profesionales que no necesariamente estén cualificados pero que sí «muestren ganas» y, sobre todo, «sean responsables». En el plano técnico, los más codiciados son los carretilleros, operarios de mantenimiento, mecánicos, electricistas, montadores... Son formados previamente —de ahí que el proceso de selección se adelante, también con el objetivo de «escoger a los mejores»—. Y todas las personas que tienen un buen desempeño entran en una lista para ser recolocadas en otras empresas en caso de que la compañía en la que trabajan no pueda asumir su contrato más allá del tiempo predeterminado.

«Depende del trabajo, pero hay en sectores como la alimentación, sobre todo en la conserva y las plantas de pescado, donde los extranjeros superarán tranquilamente el 60%», añade Eva Castro, directora de la oficina de Randstad en Vigo. «Igual pasamos de un 40% a un 60% en dos años», apunta, reflejando cómo el aumento se ha intensificado en el corto plazo. A ello suma otras actividades «muy estacionales» como la agricultura, donde la mano de obra foránea llega al «80% o 90%».