Impacto de hasta seis décimas en el PIB entre 2025 y 2026 por la subida de aranceles
E.P.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) estima que el impacto sobre el producto interior bruto (PIB) de España de la subida arancelaria podría ser de entre una y dos décimas de PIB en el 2025, y de hasta de cuatro décimas del PIB en 2026. Es la conclusión del informe «La incidencia en la economía española de las subidas arancelarias. Índice de Barreras Comerciales 2025».
El estudio apunta, no obstante, que los peores efectos pueden manifestarse en los sectores más integrados en las cadenas de valor comerciales con Estados Unidos como son el farmacéutico, la metalurgia, industria auxiliar de construcción, química y fabricación de maquinaria y bienes de equipo. Un problema añadido es la contracción de la inversión directa que España recibe de EE UU.
