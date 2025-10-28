Finsa, Inditex y Naturgy se suman al patronato del centro tecnológico ITG

El Centro Tecnológico ITG da un paso decisivo en su trayectoria con la incorporación de Finsa, Inditex y Naturgy a su patronato, una alianza estratégica que refuerza el compromiso del sector privado con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico. Estas tres compañías, referentes en los sectores de la madera, el textil y la energía, aportan una visión complementaria que fortalecerá el ecosistema de I+D+i que impulsa ITG desde Galicia hacia el resto de España y Europa.

Con esta ampliación, el ITG consolida su posición como polo tractor de tecnología e innovación, capaz de generar sinergias entre la empresa, la academia y la administración. Su objetivo: transformar la investigación en soluciones reales que impulsen la competitividad industrial, la digitalización, la movilidad sostenible y la transición energética. «El respaldo de tres líderes de la industria como Finsa, Inditex y Naturgy supone un aval a nuestra misión: convertir la tecnología en un motor de progreso económico y social», destaca Carlos Calvo Orosa, director general del ITG.

El patronato del centro está integrado también por los Colegios Oficiales de Ingenieros de Galicia, la Confederación de Empresarios de Galicia, las universidades gallegas y la Xunta de Galicia, conformando una estructura única que combina la excelencia técnica con la visión empresarial. Reconocido oficialmente como Centro Tecnológico Nacional, el ITG se distingue por su solvencia y su capacidad para llevar al mercado tecnología diferencial. Cuenta con cuádruple reconocimiento Cervera en Inteligencia Artificial, computación cuántica, transición energética y movilidad inteligente, un logro que lo sitúa como referente a nivel estatal. Con una plantilla de 190 profesionales y nuevas incorporaciones previstas para este año, el ITG se caracteriza por su apuesta por el talento multidisciplinar y la igualdad, con un 35% de mujeres en su equipo técnico, cifra que supera ampliamente la media del sector.