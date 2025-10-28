Ecoener capta el 90% de las ayudas al almacenamiento renovable en Canarias

La energética gallega Ecoener, con sede en A Coruña, ha logrado hacerse con la mayor parte de las ayudas europeas destinadas a proyectos de almacenamiento energético en Canarias. La compañía de energías renovables que preside Luis de Valdivia ha sido adjudicataria de 7,9 millones de euros procedentes del Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), lo que representa el 90% de las subvenciones dirigidas a sistemas hibridados —conectados— con renovables en el archipiélago y el 29% del total asignado a Canarias en la convocatoria, que se basa en criterios técnicos, económicos, ambientales, sociales y de creación de valor.

El proyecto contempla la instalación de sistemas de almacenamiento energético en cinco plantas fotovoltaicas ya operativas en Gran Canaria: Llanos de la Aldea 1 y Aldea Blanca 1, 2, 3 y 4, todas ubicadas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. En conjunto, esas futuras despensas energéticas sumarán una potencia de 12 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 48 megavatios hora (MWh).

Objetivos

«Gracias al apoyo de los fondos europeos, vamos a dar un impulso a nuestros proyectos de almacenamiento con el objetivo de maximizar el valor de los activos y contribuir a los objetivos de transición energética y descarbonización», destaca Valdivia.

Con esta operación, Ecoener consolida su posición como uno de los actores clave en el desarrollo de soluciones de almacenamiento hibridadas en España. La compañía ya cuenta con 132 MW instalados en Canarias entre parques eólicos y solares, y avanza en la construcción de nuevos sistemas de almacenamiento vinculados a energía eólica, con 9,5 MW de potencia y 21,6 MWh de capacidad, financiados con fondos Next Generation-EU.

La ayuda forma parte de la primera convocatoria del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y está cofinanciada con fondos Feder 2021-2027. La selección se ha basado en criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales.

Ecoener, que cotiza en Bolsa desde 2021, refuerza así su apuesta por un modelo energético más estable, sostenible y resiliente, con la vista puesta en seguir creciendo dentro y fuera de España.