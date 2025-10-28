Baiuca, protagonista de la clausura del Vigo Global Summit

Vigo Global Summit 2025 contará con la actuación de Baiuca el próximo 13 de noviembre, como gran protagonista de la clausura del Congreso Internacional que, ya se ha confirmado, será presentado y conducido por la periodista Mamen Mendizábal. La última sesión tendrá un enfoque cultural por la tarde, a partir de las 18:30, y también contará con la participación del actor Carlos Blanco. Las entradas para esta clausura ya están a la venta en la web del evento.

Durante las dos jornadas del Vigo Global Summit también participará Marcos Puhinger, un artista urbano que combina disciplinas como el muralismo y el dibujo a través de diferentes técnicas como bolígrafo BIC, acuarela, acrílico o carbón vegetal. En el primer día del foro, pintará en directo una interpretación sobre el congreso, los ponentes y los temas tratados en él. Ya en la segunda jornada, realizará en vivo una interpretación artística gráfica sobre lo que supone el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, organismo impulsor del foro, para el desarrollo económico y social del área metropolitana de Vigo y de Galicia.

Este programa especial de clausura refuerza el carácter multidisciplinar del Summit, que no sólo aborda los grandes retos económicos, tecnológicos y sociales, sino que los integra con la cultura, la creatividad y el territorio.