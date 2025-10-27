Tensión en el sector de la paquetería ante un 'Black Friday' de récord: "Será una locura, el trabajo se multiplica por dos"

"La época de Black Friday es una locura, no paramos". Quien habla es Juan, responsable de una empresa de reparto de paquetería de Madrid que cuenta con 10 trabajadores, autónomos varios de ellos, y que como el resto del sector prevén días de infarto en los repartos al igual que ocurre en la campaña de Navidad.

Según calculó la Organización Empresarial de Logística y Transporte, la patronal del sector, el año pasado las empresas de reparto gestionaron una media de 3,9 millones de envíos diarios en estas fechas, con picos de hasta cinco millones. Algunas empresas optan por hacer contrataciones de refuerzo; otras amplían el horario a los trabajadores.

"Normalmente solemos doblar el número de repartos, como en Navidad, y es verdad que se aumenta el trabajo, pero no contratamos más gente. Lo gestionamos de otra manera, vamos más rápido", comentan en otra empresa de paquetería de la capital.

"Constante crecimiento"

Desde la patronal todavía no disponen de previsiones sobre lo que se espera este año, pero lo cierto es que "se llevan años de constante crecimiento". De hecho, España se ha consolidado en los últimos tiempos como una potencia del 'e-commerce'. Con un crecimiento en un solo año del 13% –casi el doble que la media europea–, España superó en 2024 los 95.200 millones de euros en ventas online, superando por primera vez a Alemania, aunque todavía por detrás de Francia y Reino Unido.

De acuerdo a Eurofirms People First —multinacional española de gestión del talento—, la cifra de contratos temporales vinculados al Black Friday –dependientes, logística...– ascenderá este año un 4% con respecto a las mismas fechas del año pasado, alcanzando los 270.000 contratos.

"En mi empresa contratan a dos o tres personas más", comenta Chani, repartidor que trabaja en el centro de Madrid y que admite que son días "locos, pero con el tiempo te vas acostumbrando". "Los que llegan nuevos son los que lo pasan peor", dice.

Reclamación a Correos

Recientemente, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a Correos la contratación de un mínimo de 7.500 personas en toda España como refuerzo para la campaña de Black Friday y Navidad. Desde el sindicato se considera que las horas extra que se ofrezcan a la plantilla actual no serán suficiente para cubrir el aumento previsto de la carga de trabajo.

La gran carga de trabajo acrecienta también determinadas prácticas de los repartidores, que algunas veces usan trucos para no ser sancionados. Aunque desde el sector se asegura que son casos minoritarios, lo cierto es que los mensajeros comunican que no han podido localizar al destinatario del paquete aun estando este en casa para evitar penalizaciones, que pueden llegar a los 40 euros, y o bien vuelven al día siguiente o dejan los paquetes en centros de conveniencia.

"Es algo que pasa de forma aislada, no es lo común, aunque es cierto que en estas fechas sucede más", afirma el dueño de una papelería del distrito madrileño de Ventas que funciona como centro de entrega y recogida de paquetes. "A ver cómo se da este año", barrunta.