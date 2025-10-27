La OCU exige una sanción "ejemplar" a Alquiler Seguro y llama a los afectados a denunciar los cobros abusivos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reclamado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que sancione con rapidez y “de forma ejemplar” a Alquiler Seguro, en función de los beneficios “ilícitos” obtenidos. La entidad anima además a los inquilinos afectados a sumarse a su campaña para denunciar los cargos indebidos y reclamar su devolución.

La OCU recuerda que, si las infracciones se califican como muy graves, la normativa prevé multas de entre seis y ocho veces el beneficio ilícito. La organización ya había denunciado hace un año a Alquiler Seguro ante Consumo por el cobro “irregular” de servicios a los arrendatarios.

Desde mayo de 2023 —tras la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos incluida en la Ley de Vivienda— los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corresponden al arrendador. Hasta entonces era habitual que esas comisiones las asumiera el inquilino o se repartieran entre ambas partes.

En una consulta previa de la OCU, el Ministerio de Consumo aclaró que las agencias no pueden exigir ni imponer a los arrendatarios comisiones por su intermediación en la firma del contrato. Cualquier servicio adicional deberá ser solicitado y aceptado voluntariamente por el inquilino mediante un contrato independiente, con información clara y transparente sobre las prestaciones y la cuantía a cobrar.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por vulnerar los derechos de los consumidores, en un expediente iniciado tras las denuncias de asociaciones de usuarios. El ministro advirtió este lunes que los abusos en el mercado de la vivienda “se van a pagar muy caros”.