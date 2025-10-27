Hermasa se lanza a la IA para ir «más allá» con sus máquinas de conserva

La conserva es una de las industrias de referencia de Vigo desde finales del siglo XIX. Una tradición que no está reñida con la innovación, santo y seña del sector y sus empresas para poder competir en el exterior. Y lo mismo aplica a la red de auxiliares. Una de ellas es Hermasa, compañía con más de 50 años de historia que se ha especializado en la producción de maquinaria para las conserveras, llevando sus creaciones a medio mundo, con especial mención para su «producto estrella», la Tunipack, «la mejor empacadora automática de atún del mundo», como explica el CEO de la firma, Pablo Rodríguez. No en vano, han instalado ya más de 400 en todo el mundo y su principal competencia se encuentra en EE UU. Pero Hermasa no se quiere quedar en eso y está ya abrazando las últimas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), para ir «más allá». Tanto, que atrás queda el departamento de I+D, que ha dejado paso a uno de Ciencia de Datos formado por cinco personas y liderado por un físico experto en software. Sus primeras creaciones ya están en el mercado.

Hermasa cuenta con una factoría en el Parque Tecnolóxico e Loxístico (PTL) de Valladares. Es el lugar donde crean todas las ideas y llevan a cabo la ingeniería, pero también donde se ensamblan las máquinas, cuyas piezas encargan a proveedores del área. «Después del departamento de fabricación, el más grande es el de ingeniería y datos», explica el director comercial de la empresa, Adrián Carril. La facturación de la empresa oscila en una horquilla de entre 10 y 12 millones de euros, pero el objetivo del plan estratégico (hasta 2027) es de apostar por la rentabilidad.

Trabajadores de Hermasa en la planta del grupo en el PTL / Pablo Hernández Gamarra

«Apostamos por la diferenciación tecnológica y conocimiento dentro de la conserva», comenta Pablo Rodríguez, que apuesta por «aplicar capas de conocimiento sobre las máquinas». Como muestra de ello está su última creación, Tunacheck, un sistema creado junto a Varpe para sacar el máximo partido a cada kilo de atún. Se integra con la Tunipack y «ofrece retroalimentación automática y en tiempo real del peso de todas las latas» a través de «algoritmos avanzados».

El responsable del nuevo departamento de Ciencia de Datos es Pablo Navarro, un gallego que estudió Física, se decantó por la programación y acabó en Hermasa tras un periplo por Islandia y Rumanía (esto último como trabajo en remoto). «Estamos incorporando perfiles que antes no te imaginabas», comenta Carril, en alusión a Pablo o las cinco personas que forman el equipo.

Necesidad

Sobre Tunachek, Navarro explica que el objetivo es que la máquina, de forma autónoma, pueda «encontrar el punto dulce» de lo que es el llenado y peso de las latas. Ni más, ni menos. «Cuando lo analizamos por primera vez, detectamos que estaban ‘regalando’ gramos de atún», comenta el experto. Es decir, la máquina ayuda a que la conservera pueda producir más con el mismo atún. «Es una necesidad que sabía que tenían pero para la que no se le había buscado una solución», añade Rodríguez, que explica que no se trataría de una gran inversión a mayores para las empresas, «ya que tiene un retorno rapidísimo».

Al final, el objetivo que busca Hermasa con este nuevo departamento es «crear una arquitectura sobre la máquina» capaz de obtener los máximos datos posibles para «integrar la máquina con los sistemas de gestión de la empresa». Un salto importante para la firma viguesa y, como resume Rodríguez, «una apuesta tecnológica muy fuerte».