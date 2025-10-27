Galicia capta 104 millones en ayudas para el almacenamiento energético

Galicia es la segunda comunidad más beneficiada por la primera convocatoria de ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) destinada a proyectos de almacenamiento energético, con una asignación de 104,3 millones de euros repartidos en diez iniciativas. En toda España, la propuesta de resolución provisional alcanza los 840 millones, un 20% más que el presupuesto inicial y moviliza 2,4 gigavatios de nueva capacidad.

Entre los proyectos gallegos que recibirán mayor financiación destacan tres vinculados a Iberdrola. El parque eólico Pedregal Tremuzo, situado entre Mazaricos, Muros y Outes, obtendrá 14,8 millones; el de Muras, en Lugo, recibirá 13,8 millones para sus dos instalaciones que suman 49 MW, y el parque de Monte Treito, ubicado entre Rianxo, Dodro, Lousame y Rois percibirá 10 millones.

Otros proyectos gallegos de relevancia incluyen el parque eólico de Monte Redondo, en Vimianzo, de Naturgy, que recibirá 6,6 millones. El parque eólico de Norvento Farrapa II, en Abadín, Mondoñedo y Pastoriza, percibirá 2 millones. Entre los proyectos de menor cuantía figura el BESS Troncal de Naturgy, en Vigo, con 1,2 millones para la instalación de un sistema de almacenamiento con baterías stand alone conectado directamente a la red en la subestación UFD de Troncal.

La máxima subvención es para un nuevo proyecto denominado Montemaior para construir una central de bombeo reversible. El importe que ha recibido es de 39,2 millones.

Las ayudas forman parte de un programa cofinanciado con fondos Feder 2021-2027 y tienen como objetivo impulsar la instalación de nuevas infraestructuras de almacenamiento energético a gran escala, incluyendo sistemas eléctricos independientes, soluciones térmicas industriales, instalaciones híbridas con fuentes renovables y bombeos hidroeléctricos.

A nivel nacional, la convocatoria ha seleccionado 144 proyectos innovadores que suman 2.416 MW de potencia instalada y movilizarán 841,4 millones en subvenciones públicas. La categoría que concentra mayor financiación es la de proyectos híbridos con generación renovable, con 343,3 millones, seguida de bombeo hidroeléctrico, con 187; almacenamiento independiente, con 177, y almacenamiento térmico, con 131 millones.