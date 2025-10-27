Gabriel Stilman, abogado: “Muchas personas desconocen que tienen dinero y bienes a su favor. Tras dos décadas sin movimiento, sus fondos quedan en manos del Estado”

“Cada año, en España, miles de cuentas bancarias y otros activos financieros quedan inactivos. Tras dos décadas sin movimientos, pasan a ser considerados saldos y depósitos abandonados y se transfieren al patrimonio del Estado. Sin embargo, detrás de estos bienes hay titulares y herederos que, muchas veces, ni siquiera saben de su existencia y que, por tanto, desconocen sus derechos”, explica Gabriel Stilman, abogado y titular de Stilman Research. La empresa se dedica a la identificación de los beneficiarios de herencias y activos sin reclamar, una labor que no solo brinda un beneficio económico a sus receptores, sino que puede tener también una profunda dimensión emocional, pues permite rescatar parte de un legado familiar que, por distintos motivos, había quedado olvidado.

¿Cómo es posible que el titular de una cuenta bancaria pierda los derechos sobre sus fondos?

Así lo establece el artículo 18 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Las entidades financieras deben comunicar al Ministerio de Hacienda la existencia de aquellos depositos que no hayan registrado ninguna actividad en los últimos veinte años, y remitirlos en propiedad. El cliente pierde entonces cualquier derecho sobre el activo transferido.

¿Y qué ocurre con las inversiones financieras?

Lo mismo. El traspaso de fondos inactivos al Estado no sólo ocurre respecto a los saldos de cuentas corrientes y libretas de ahorro, afecta a todo tipo de valores mobiliarios en entidades financieras, incluídos acciones, bonos y participaciones, que son los que más valor suelen tener.

¿Cuánto patrimonio se ha visto afectado por esta legislación?

Lamentablemente, la información pública sobre la cuestión es casi nula, pero se estima que las sumas recaudadas por el Estado español por activos financieros abandonados han alcanzado importes considerables. En 2017, por ejemplo, se reportó que la recaudación por este concepto durante la anterior década, es decir, entre 2007 y 2017, fue de unos 152 millones de euros.

¿Cómo se puede averiguar si un familiar fallecido dejó cuentas bancarias abiertas?

En España no existe un registro centralizado y no hay una obligación legal expresa por la cual las entidades financieras deban realizar una búsqueda de herederos. A veces, ni siquiera tienen constancia del deceso de su cliente. La única opción es que los interesados consulten banco por banco. Y, por supuesto, es necesario demostrar la condición de heredero. Para eso, se debe presentar el certificado de defunción del cliente, el certificado del Registro de Actos de Última Voluntad, una copia autorizada del último testamento o, si no lo hay, la declaración de herederos ab intestato, incluyendo el acta de conclusión.

¿Qué papel juega Stilman Research en estos casos?

Nos encargamos de la identificación y la busqueda de los legítimos y actuales propietarios de valores económicos que permanecen sin reclamar, justamente, para que los dueños legales no pierdan su derecho. Nuestro campo de actuación va más allá de las cuentas bancarias, trabajamos también con inmuebles, pólizas, cajas de seguridad, acciones o participaciones en empresas… En definitiva, actuamos como puente entre los bienes no reclamados y sus verdaderos dueños, coordinando con profesionales en las jurisdicciones competentes y evitando que los activos acaben prescritos o adjudicados al Estado.

¿Cómo localizáis a los dueños?

Como habitualmente los beneficiarios de cuentas e inversiones abandonadas son los herederos de los titulares originales —o incluso los herederos de esos herederos—, desplegamos nuestros esfuerzos, principalmente, en una exhaustiva investigación genealógica y documental, tanto en España como en sus países de emigración histórica. Cuando conseguimos identificarlos y localizarlos, algo que, lamentablemente, no siempre es posible, tenemos la satisfacción de comunicarles que existe un valor económico pendiente a su favor.

¿Stilman Research ha dado ya alguna buena noticia en Galicia?

Más de una vez, y es muy gratificante. Todas han sido experiencias especialmente positivas. Reunir a los beneficiarios con sus bienes no solo supone un beneficio económico, también la recuperación de un legado familiar o el descubrimiento de parte de la historia de un antepasado, y esa es una parte más que significativa de todo este trabajo.