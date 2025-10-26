Sesé y el reto de crecer de forma sostenida entre la incertidumbre

La incertidumbre se ha convertido en la nueva normalidad de la economía mundial. Esta realidad, recientemente confirmada por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, impacta directamente en todas las áreas comerciales, pero con especial intensidad en la cadena de suministro, que atraviesa y conecta todos los sectores.

En un contexto marcado por tensiones geopolíticas, potenciales guerras arancelarias, conflictos bélicos, escasez de determinadas materias primas y crecientes exigencias medioambientales, la transformación de los modelos de negocio y de la cadena de suministro se vuelve indispensable. Sin embargo, este tablero de juego no representa una sorpresa para Sesé.

Diversificación y expansión internacional

La compañía lleva más de una década adaptándose para crecer en un entorno cada vez más cambiante. Durante este periodo, sin abandonar su posición de referencia en el transporte por carretera en España y Europa, ha ampliado su actividad a otros segmentos logísticos e industriales y ha reforzado su presencia internacional, consolidándose como un gestor integral de la cadena de suministro de alcance global.

Esta transformación, resultado de una estrategia definida de diversificación de ingresos y expansión geográfica, ha permitido a Sesé duplicar su cifra de negocio en diez años. En 2014 facturó 460 millones de euros, mientras que en los dos últimos ejercicios superó la barrera de los mil millones.

La hoja de ruta seguida en la última década ha equilibrado los ingresos entre logística, transporte terrestre, transporte aéreo y marítimo, y ensamblaje de módulos para automoción. Este modelo más diversificado ha reforzado su capacidad para atender a los clientes en todas las fases de la cadena logística y ha consolidado una estructura más sólida y flexible.

Gracias a ello, Sesé afronta con solidez los desafíos de un entorno económico cada vez más complejo y cambiante, en el que los cambios geopolíticos, regulatorios y financieros exigen anticipación y agilidad.

A esta adaptación se suma un compromiso creciente con la sostenibilidad. La compañía ha sido pionera en España y otros países europeos en la introducción de innovaciones para reducir las emisiones de CO₂ sin comprometer la competitividad, como los duotrailers o el uso de combustibles renovables.

En paralelo, acompaña a sus clientes del sector automotriz en la transición hacia la movilidad eléctrica. Para ello, ha invertido 54 millones de euros en adaptar sus líneas de montaje, incorporando tecnología y procesos que permiten responder tanto a vehículos eléctricos como de combustión, reforzando su papel como socio logístico-industrial de los principales fabricantes.

El crecimiento de Sesé también se explica por su impulso internacional. Hace una década su actividad se concentraba principalmente en Europa; hoy ha expandido de forma significativa su presencia global, con un foco especial en América y particularmente en México, Estados Unidos y Brasil.

Esta diversificación geográfica no solo ha elevado el volumen de ingresos, sino que también le ha permitido posicionarse en mercados de alto potencial y equilibrar su exposición frente a cambios económicos globales, que incluyen ajustes en polos de producción o la potencial creación de nuevos corredores logísticos.

Para continuar con esta expansión internacional, a comienzos de 2024 la compañía anunció contratos globales por 450 millones de euros para los próximos tres años, reflejo de la confianza de sus clientes y del peso alcanzado en el sector logístico internacional.

Crecimiento acompañado por innovación y sostenibilidad

La estrategia de Sesé, junto con la diversificación de servicios y mercados, ha ido de la mano de la implantación de capacidades tecnológicas para mejorar la gestión de la información y la eficiencia operativa. En estos años, la compañía ha consolidado una cultura corporativa basada en la competitividad y ha reforzado su compromiso social, a través de su fundación, y medioambiental. Estos factores, junto al desarrollo y captación de talento, han permitido construir una empresa global y cohesionada, capaz de integrar proyectos complejos en distintos continentes sin perder la flexibilidad que la caracteriza.

El balance de esta transformación se refleja no solo en la facturación, sino en la consolidación de un modelo robusto y preparado para el futuro. Duplicar la facturación en diez años, hasta superar los mil millones de euros, ha sido posible gracias a su visión estratégica, diversificación y apuesta por la innovación. En un contexto marcado por la disrupción tecnológica y la incertidumbre económica, Sesé ha convertido la complejidad en oportunidad, situándose entre los operadores internacionales de referencia.

Sesé ante el futuro: anticipación, adaptación y liderazgo global

En el año de su 60 aniversario, la trayectoria de Sesé demuestra que la capacidad de anticipación y adaptación es tan importante como el crecimiento en sí mismo. La diversificación, tanto territorial como de servicios, ha impulsado su expansión y asentado las bases para un crecimiento estable y sostenible. Así, la compañía aspira a liderar la evolución de un sector clave en la economía global y transformar la cadena de suministro del futuro.