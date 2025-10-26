La próxima crisis no será económica, sino mucho peor: Niño Becerra anuncia la desaparición de esta clase social, como hizo la Nobleza

Tras haber superado importantes crisis en los últimos años, muchos ciudadanos han desarrollado una sensación de inmunidad frente a los desafíos económicos.

La crisis financiera de 2008, que sacudió la economía global, ha dejado profundas cicatrices en el tejido social después de que miles de personas perdieran sus empleos, sus hogares y, en muchos casos, la vida.

Años después, la pandemia de COVID-19 volvió a poner a prueba la resistencia de la sociedad paralizando la economía y obligando a los gobiernos a tomar medidas drásticas para evitar un colapso total. Y más recientemente, la inflación y la guerra en Ucrania han incrementado los costos de vida, haciendo que muchos sientan que están en una constante lucha por mantener su calidad de vida.

Advertencia de Niño Becerra

Pero justo cuando parecía que las aguas comenzaban a calmarse, el prestigioso economista Santiago Niño Becerra ha lanzado una advertencia que muchos consideran aún más inquietante que las crisis anteriores.

Según él la clase media en España, tal como la conocemos, tiene los días contados: en un análisis reciente compartido a través de sus redes sociales Niño Becerra ha afirmado que la clase media desaparecerá gradualmente porque ya no es necesaria en el contexto económico actual.

Niño Becerra, profesor de economía en la Universidad Ramón Llull de Barcelona y conocido por predecir la crisis de 2008 ha argumentado que la clase media fue una creación del capitalismo en la segunda mitad del siglo XX. Surgió después de la Segunda Guerra Mundial como una herramienta para garantizar la paz social y alejar a las sociedades occidentales de las ideologías provenientes del Este. Este grupo social, que en España se consolidó en los años 60, fue el pilar sobre el cual se ha sustentado el crecimiento económico y el desarrollo de las décadas posteriores.

Pero a partir de los años 80, la necesidad de mantener una clase media fuerte comenzó a desvanecerse. Según Niño Becerra, la deslocalización de la producción, el libre tránsito de capitales y la revolución tecnológica han erosionado las bases que sostenían a esta clase social: «La clase media ya no es necesaria porque hoy la concentración de capital y la apabullante tecnología la ha vaciado de contenido».

La preocupación de Niño Becerra radica en que conforme esta clase media se diluye, la sociedad puede ir polarizándose aún más e incrementando la brecha entre los más ricos y los más pobres llevando a un escenario donde el acceso a una vida digna se puede convertir en un privilegio reservado para unos pocos, mientras la mayoría lucha por sobrevivir en condiciones cada vez más precarias.

En términos económicos, se considera clase media a aquellos hogares cuyos ingresos se sitúan entre el 75% y el 200% de la renta mediana de un país. En España, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), esto equivale a ingresos anuales entre 12.871,50 euros y 34.324 euros. Más allá de las cifras, la clase media ha sido históricamente un símbolo de estabilidad y progreso, representando a la mayoría de la población que podía aspirar a una vida mejor a través del trabajo duro y la educación.