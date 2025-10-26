Cardama avisa a Uruguay que ejercerá «acciones legales» para proteger sus «legítimos derechos e intereses»

Astilleros Cardama se pronuncia por primera vez como empresa de forma oficial desde que estalló el conflicto con Uruguay por el contrato de 82,2 millones de euros para dos patrulleras oceánicas. La empresa viguesa insiste en que quiere que el contrato de las dos patrulleras tenga una «culminación exitosa» y, por ello, urge «un diálogo inmediato y constructivo». No obstante, avisa que de continuar así la situación «se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan» para proteger sus «legítimos derechos e intereses».

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, anunció el inicio del proceso para rescindir el encargo con el astillero el miércoles a última hora de la noche (hora española). El viernes, dos miembros de su equipo se presentaron ante la Fiscalía del país sudamericano para presentar una denuncia contra el astillero por presunta estafa. Todo radica en que Cardama no habría presentado a tiempo la renovación de la garantía, adquirida con la firma británica Eurocommerce Limited, y que Uruguay aprovecharía la coyuntura para ejercutarla. En ese momento, el Gobierno de Orsi habría descubierto unas supuestas irregularidades en Eurocommerce (en liquidación desde agosto) y acusaron de «estafa» a Cardama.

En el escrito remitido a los medios, la compañía situada en la curva de San Gregorio manifiesta que es «una compañía de reconocida solvencia y seriedad» y que «nunca se ha visto involucrado en procesos concursales o de insolvencia».

Así, insiste en que «ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales» para construir las dos patrulleras tipo OPV (offshore patrol vessels) y cumple «sus compromisos de construcción, manteniendo el ritmo previsto de obra y la adquisición de materiales conforme al contrato».

«Por ello, resulta sorprendente conocer por vía pública una eventual intención de resolver el contrato sin que medie una comunicación o intercambio previo entre las partes. Tal circunstancia no se ajusta al principio de buena fe contractual que debe regir toda relación entre la Administración y sus contratistas», estiman desde la empresa que dirige Mario Cardama.

En cuanto a las garantías, Cardama recuerda que «fueron oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas por la Administración» de Uruguay. «En consecuencia, cualquier incidencia relativa a las mismas no puede ser imputada a este Astillero, que también ha asumido los costes derivados de su emisión», añade.

Esto último es lo mismo que explicó a FARO el abogado Manuel González, especializado en Derecho Mercantil y, en particular, en las áreas de Derecho Marítimo y del Transporte. A su juicio, debido a la situación de Eurocommerce «existen dos perjudicados», en alusión a Cardama y el Estado sudamericano.

«Sin perjuicio de lo anterior, y con el objetivo de ofrecer plena tranquilidad a la Administración, Francisco Cardama, S.A. se compromete, si fuera necesario, a sustituir la garantía de fiel cumplimiento —equivalente al 5% del contrato— por una nueva que cumpla con las características que la Administración considere adecuadas», promete el astillero.

Daño reputacional

Por otro lado, Cardama también recuerda el daño reputacional que ya se está haciendo por «las declaraciones públicas recientes». «Esta situación, que lamentamos profundamente, podría repercutir indirectamente en los plazos del proyecto», alertan sobre la construcción ya en marcha.

«Confiamos en que factores ajenos al proceso constructivo no continúen afectando el normal desarrollo del contrato. Francisco Cardama, S.A. solicita la apertura de un diálogo inmediato y constructivo que permita superar cualquier diferencia de interpretación y encauzar el proyecto conforme a los intereses de ambas partes», comenta Cardama, que avisa de esas acciones legales en caso de que no se dé esta circunstancia.