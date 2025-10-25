Stellantis Vigo programa un mes de alta actividad antes del cierre de año

Stellantis Vigo ha trasladado a la plantilla la programación del próximo mes. Para noviembre, la dirección plantea regresar a la alta actividad con la intención de recuperar los coches y furgonetas pedidos por los paros (programados a finales de octubre) y con el objetivo de alcanzar un nuevo récord de producción en Balaídos. Eso, si la crisis que se avecina con los chips lo permite.

Tras las paradas anunciadas para no aumentar el stock, obligadas por el grupo en hasta nueva instalaciones del cotinente europeo, Stellantis Vigo iniciará noviembre el día 2 en el turno de noche. Para el Sistema 1, el que hace el Peugeot 2008, programa actividad para todos los sábados y «alta actividad» en el turno de noche y en el de fin de semana.

De igual forma, también se prevé un aumento de trabajo en el taller de CKD (coches despiezados) y un turno de trabajo en el de baterías (sumando dos sábados de producción).

Con ello, desde la dirección esperan acabar el año con una muy buena cifra de producción, con la posibilidad real de superar el récord de 2007, cuando se alcanzaron las 547.000 unidades. Eso, si la crisis que se avecina no lo impide, ya que las patronales europeas del sector de la automoción alertan de que puede darse escasez en las próximas semana.