Un crisol de estrenos en el naval

Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard) acaba de poner en vigor la construcción de un buque para la carga y procesado de salmón acuícola. Es un segmento de mercado en el que había incursionado ya el naval vasco —con pedidos como el de Trident Aqua Services con Zamakona o de la pesquera noruega Frøy con Murueta—, pero que no había llegado hasta ahora a los astilleros gallegos. Esta unidad, que presentará una eslora de casi 85 metros, tendrá capacidad para cargar y desangrar 200 toneladas de salmón a la hora, ha apuntado la compañía armadora, la también noruega Napier. El hecho es que este debut del naval gallego en la gran acuicultura marina consolida una tendencia generalizada de los principales constructores navales de la comunidad: la de la capacidad de aspirar y cerrar contratos para tipos de buques en los que no habían trabajado nunca. El sector ofrece capacidad técnica de vanguardia y no se limita a los encargos de siempre.

Igual de disruptivo fue el acuerdo de Armón Vigo con Bibby Marine para la construcción de un buque de apoyo a la eólica marina (CSOV o Commissioning Service Operation Vessel). Y no solo por tratarse del primer contrato del naval gallego para esta industria, en claro crecimiento exponencial, sino también porque utilizará un sistema de propulsión eléctrico. Por eso será, en rigor, un eCSOV, con la «e» de electric como especie de prefijo. FARO anticipó el acuerdo en enero; el hito de la puesta de quilla se celebró en julio. Y en marcha están, en el mismo astillero, los dos buques multipropósito que prestarán servicio para las Fuerzas Armadas de Suecia (Försvarsmakten); han supuesto la irrupción de Armón Vigo en el mercado militar. Reemplazarán a las unidades HMS Pelikanen y HMS Furusund.

Patrullera de altura / FdV

A buen ritmo avanza también la consolidación de los primeros bloques de la que será la construcción CN-308 de Nodosa. Se trata de un arrastrero congelador de última generación especializado en merluza negra, otra novedad en el portfolio de los astilleros gallegos. Es cierto que el Argenova XXII, que también trabaja esta especie en Argentina, fue construido en las gradas de Armada, en Vigo, pero no fue concebido para este fin; de inicio se llamó Ulzama y era un encargo de Pesqueros de Altura SA. El barco de Nodosa es para Pesantar, participada por Grupo Profand y Newsan. Todavía no tiene nombre.

Transporte

Grupo Armón ya tenía vasta experiencia en distintos tipos de buques de transporte, si bien es cierto que la entrada en vigor del barco Na Hiro E Pae para la polinesia Société de Navigation des Australes Tuhaa Pae (Snathp) supuso una reentré: la de las gradas de la antigua Barreras en el nicho de los ferris, que no pisaba con éxito —el de Naviera Armas firmado en 2018 no llegó a empezarlo— desde el año 2011. Pero es que esta embarcación complementará su propulsión con una vela rígida de 22 metros, obra de la firma catalana Bound4blue. Transportará pasajeros y contenedores. Más modestos son los barcos ensamblados por Aister y J. M. Armada —antes Astilleros y Varaderos Montenegro— para servicios de transporte fluvial en Francia y Portugal, respectivamente. Pero fueron igual de determinantes para ambas empresas. Las dos gabarras de Aister —La Demoiselle y La Charente— se ensamblaron en aluminio con un sistema de propulsión híbrida; el último rabelo del astillero de Teis para el grupo Magnífico Douro es 100% eléctrico.

De vuelta al mundo de la Defensa, y tras el éxito alcanzado por Armón con la entrega de la patrullera de altura Duque de Ahumada para la Guardia Civil, el naval se mantuvo en el mismo nicho con las dos unidades firmadas por Factorías Cardama para Uruguay. Un pedido, de momento, en el aire.